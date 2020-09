Tour 2020: Peter Sagan teruggezet na onreglementaire sprint woensdag 9 september 2020 om 18:13

Peter Sagan is gedeklasseerd na de elfde etappe van de Tour de France. In de eindsprint deelde de Slowaak een schouderduw uit aan Wout van Aert en dat werd hem door de jury aangerekend. Daarom is hij in de uitslag van de tweede plaats teruggezet naar de 85e.

Van Aert ging op driehonderd meter van de streep de sprint aan, met in eerste instantie Clément Venturini en Hugo Hofstetter in zijn wiel. Peter Sagan gokte op het achterwiel van Sam Bennett. Toen Van Aert de beste papieren leek te hebben, schoof de Slowaak op tot achter Jumbo-Visma’s afmaker. Die leek de deur dicht te houden, maar met zijn schouder wurmde de BORA-renner zich toch tussen de Belg en de dranghekken.

Die move werd door de jury als onreglementair beoordeeld. In lijn met de geldende reglementen werd Sagan daarom teruggezet naar de laatste plek van het peloton, waar hij deel van uitmaakte. Dat was in dit geval de 85e positie. Normaal gesproken kan hij ook een boete van 500 Zwitserse Frank verwachten. Daarnaast kreeg hij een puntenaftrek van 13 (volgens het UCI-reglement 25% van het aantal punten van de etappewinnaar) in de strijd om de groene trui.

Door zijn straf kijkt Sagan nu tegen een achterstand van 68 punten aan in het puntenklassement, terwijl hij zonder sanctie slechts zeventien punten achter Sam Bennett zou staan.

‘Winnen op een respectabele manier’

Via social media laat zijn ploeg BORA-hansgrohe weten dat zij het jurybesluit accepteert. “We streven er altijd naar om te winnen, maar op een respectabele manier, zelfs als de adrenaline hoog is in een massasprint in de Tour.”

🎬 Relive the final kilometre and the highly competitive finish that saw @CalebEwan win by a whisker to claim his 5th Tour stage win! 🏅 🎬 Retrouvez le dernier kilomètre avec un sprint final de haute volée remporté par @CalebEwan 🏅#TDF2020 pic.twitter.com/3a9jkN47Ud — Tour de France™ (@LeTour) September 9, 2020