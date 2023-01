Toon Vandebosch beslist over WK-startpositie Wout van Aert

Het houdt de gemoederen deze winter bezig: kunnen Mathieu van der Poel en Wout van Aert vanop de eerste startrij vertrekken tijdens het WK veldrijden in Hoogerheide? Dat is afhankelijk van de stand in de Wereldbeker en beide toppers reden niet heel de cyclus. Intussen lijkt de Nederlander zeker van de eerste startrij, maar Wout van Aert zit in de wachtkamer. Degene die daarover beslist is Toon Vandebosch. Belg, maar ook ploeggenoot van Van der Poel bij Alpecin-Deceuninck.

De startvolgorde in Hoogerheide wordt bepaald op basis van drie onderdelen. Op de eerste rij mogen de eerste acht renners uit de Wereldbeker-eindstand plaatsnemen. Daarna vullen de rijen zich op basis van de UCI Ranking. Renners die daar niet opstaan, vullen daarna het veld op basis van loting.

Het draait dus om de Wereldbeker-eindstand, die dit weekend na de laatste manche in het Franse Besançon definitief is. Wout van Aert staat op dit moment nog achtste en virtueel op de eerste startrij. Maar de renner van Jumbo-Visma slaat Besançon over. Ook de geblesseerde Jens Adams moet verstek geven, en dus is Toon Vandebosch de enige die dat nog kan veranderen.

“Ik weet drie zaken”, lacht de 23-jarige Vandebosch aan de telefoon. “Eén: Laurens Sweeck kan de eindzege niet meer mislopen. Twee: Wout van Aert staat achtste. En drie: ikzelf sta negende, met slechts vijf puntjes achter op Wout. Wat mij is ingefluisterd voor Besançon? Niets, haha! Ik rijd voor mijn eigen plaats.”

“Ook nummer zeven Kevin Kuhn kan ik nog pakken. Dat scheelt nogal veel in prijzengeld. Ik cross heel de winter om rond te komen en daar kies ik voor.” Om te kopen is hij alvast niet. “Dat hangt er vanaf wat ze geven, hè!”, lacht hij hardop. “Maar nee, absoluut niet. Wout én Mathieu heb ik alleen in Benidorm gezien, maar we hebben hier niet over gesproken.”

Eerste op de startrij bepaalt

Starten op de eerste rij heeft zijn voordelen, legt Vandebosch uit. “Om beurten roepen ze ons op. De eerste die naar voren komt – Laurens Sweeck, dus – bepaalt op welke plek hij start. Al de rest daarna heeft zelf de keuze waar hij dan start. In feite moet de achtste dus beginnen op de enige laan die nog vrij is. Zo werkt dat ook voor alle andere rijen.”

“Als Wout dus buiten de eerste acht van de Wereldbeker valt, zal hij vanaf de tweede startrij moeten beginnen. Omdat hij dan wel de best geklasseerde renner op de UCI Ranking is, mag hij dus als eerste zijn positie op de tweede rij bepalen. Hoe we dat gaan aanpakken, weten we volgende week na de tactische bespreking.”

Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft al gezegd dat de Belgen op de eerste rij plaats moeten maken voor Van Aert, die in de ogen van de Belgische keuzeheer de enige kandidaat voor de wereldtitel is. De vraag is of Sweeck, Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout daar gehoor aan gaan geven.

“Dat zal wel meevallen”, denkt Vandebosch. “Volgens mij beseft iedereen dat Wout en Mathieu er bovenuit steken. Maar anderzijds zullen die drie hun kansen ook niet zomaar laten verschieten. Al is het ook zo dat wanneer zij een beetje plaatsmaken en Wout komt erover, dan zit je plots ideaal in zijn wiel. Zo’n heel slechte positie is dat helemaal niet. Juist slim, denk ik.”

Tweede startrij niet per se een nadeel in Hoogerheide

Toch is het misschien juist een nadeel voor Van Aert om als laatste keuze op de eerste rij in Hoogerheide te starten. De startstrook is aan de lange kant en loopt bovendien naar links omhoog op de Scheldeweg. “Je kunt van achteren met snelheid er voorbij komen, dus de tweede startrij is niet per se slecht”, weet Vandebosch.

“We hebben in België enkele snelle starters, dus we kunnen vast iets doen voor Wout op dat moment. Start hij achter mij en ik ben goed vertrokken, dan kun je een opening maken. Vanaf de tweede rij zit je dan wel echt in een ideale positie om de cross te beginnen. Toch komt er altijd een beetje geluk bij kijken. Als je uit je klikpedaal schiet, dat risico heb je dan zitten.”

Starten achter iemand uit een ander land, ziet Vandebosch niet meteen gebeuren. “Kevin Kuhn, Lars van der Haar en ik zijn de snelste starters, vaak is Laurens ook goed weg. Het best kiest Wout het wiel van een van ons. Een buitenlander houdt namelijk geen rekening met hem en wij misschien wel net iets meer.”

“Als Wout dus de vrije keuze heeft op de tweede startrij, dan is dat niet heel hard in zijn nadeel. Zeker niet met een Belg voor hem. Als ik voor mezelf spreek, dan probeer ik een goede uitslag op het WK te rijden. Maar ik ben niet degene die voor het podium moet gaan. Ik denk daarom dat mijn taak in die van Wout zit, zoals voorheen Tim Merlier deed.”

Argusogen op Wereldbeker Besançon gericht

En dus belooft de Wereldbeker in Besançon ons toch nog interessante materie, ondanks dat alle eindwinnaars al bekend zijn. Vandenbosch staat vijf punten achter Van Aert. Een plek bij de eerste twintig volstaat om over hem heen te wippen en die eerste startrij op het WK te pakken. Pech of een slechte dag daargelaten, is dat normaal geen probleem: Vandebosch slaagde daar alleen in de Wereldbeker van Antwerpen (23ste) niet in.

Eindigt de crosser van Alpecin-Deceuninck op plek 21, dan krijgt hij vijf punten en eindigt hij op gelijke stand met Van Aert. Dan zijn de eerste, tweede en derde plekken doorslaggevend en die zijn ruim in het voordeel van de Jumbo-Visma-renner.

“Als ik zelf zou moeten kiezen welke startrij ik neem in Hoogerheide, dan pak ik het liefst de tweede”, vertelt Vandebosch eerlijk. “Omdat de startstrook daar dus naar links omhoogloopt, staat de achtste renner waarschijnlijk helemaal rechts aan de buitenkant. Dat is nadeliger dan wanneer je meer keuze hebt op de tweede startrij, wat voor mij dan het geval is.”

“Toch ben ik benieuwd wat iedereen van mij verwacht volgende week. Het kan best zijn dat Wout mij niets vraagt. Ik vind het ook lastig. Nu ben ik ploegmaat van Mathieu, volgende week van Wout. Finaal zullen we het vlak voor het WK weten. Ik hoop alvast dat de beste wint na een eerlijke strijd.”