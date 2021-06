Tony Martin verovert tiende Duitse tijdrittitel

Tony Martin is voor de tiende keer in zijn carrière Duits kampioen tijdrijden geworden. De Duitser van Jumbo-Visma reed ook zaterdag weer onbedreigd naar de overwinning. Miguel Heidemann en Max Walscheid pakten het zilver en brons.

Martin is al sinds 2012 de regerend Duits kampioen in deze discipline. De laatste renner die de Duitser wist te verslaan op het Duits kampioenschap was Bert Grabsch, die Martin in 2011 naar de tweede plek verwees.

Bij de vrouwen was het Lisa Brennauer die haar vierde Duitse titel in de tijdrit greep. Zij bleef Lisa Klein met 31 seconden en Hannah Ludwig met 1 minuut en 1 seconde voor.