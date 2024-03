maandag 11 maart 2024 om 08:34

Toms Skujins voegt toch wat kasseiklassiekers toe aan programma: “Start niet als kopman”

Toms Skujins is een van de revelaties van het vroege voorjaar. De Let maakte indruk in de Omloop Het Nieuwsblad en reed naar een tweede plaats in Strade Bianche. Na zijn sterke prestatie in de Omloop, is zijn programma aangepast, vertelt hij in gesprek met Het Nieuwsblad. Hij gaat toch nog wat kasseiklassiekers rijden, iets wat oorspronkelijk niet de bedoeling was.

“Ik zou niet naar België terugkeren voor de kasseiklassiekers, maar de Omloop heeft het team en mezelf doen inzien dat het misschien wel zin heeft om er bij te zijn”, aldus Skujins. “Aan welke wedstrijden ik zal deelnemen, is nog geen uitgemaakte zaak. Maar ik zal er niet aan de start staan als kopman. Met Mads Pedersen in de ploeg is het duidelijk voor wie het kopmanschap zal zijn. Met Mads erbij wordt er anders gekoerst en zal ik een meer helpende rol krijgen.”

“Af en toe krijg ik echter wel een leidende rol binnen het team. Dan is het aan mij om die rol te vervullen, zoals ik deed in Strade Bianche. Of zoals vorig jaar in de Clasica San Sebastian. Dat het team zoveel vertrouwen in mij heeft, stemt me gelukkig.”

Geen verklaring voor progressie

Skujins heeft zichzelf wel ‘een beetje verbaasd’ met zijn prestaties van de voorbije weken. “De benen voelden nooit beter aan in deze fase van het seizoen. Het is nu zaak mijn conditie zo goed mogelijk te verzilveren. Ik heb wel iets meer tijd nodig gehad om te herstellen van de Strade, deels ook door die val. De openingstijdrit heb ik niet het volle pond gegeven, intussen voelt het lichaam alweer een pak beter aan.”

Een echte verklaring voor zijn progressie heeft de 32-jarige renner niet. “Uiteraard heb ik een goede winter achter de rug, zonder ziekte of zo. Maar ook al werk ik sinds 2016 met dezelfde coach, toch proberen we elke winter wel iets te veranderen in de aanpak. Gewoon een beetje experimenteren”, lacht hij.

“Helaas doen we elk jaar wel een aantal dingen anders zodat het moeilijk is om aan te wijzen waar de basis van mijn succes echt ligt. Ik voelde mij al supergoed tijdens het trainingskamp in januari. Wat ikzelf als een slecht teken interpreteerde omdat ik vreesde dat ik deze conditie niet zou kunnen vasthouden.”