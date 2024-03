zondag 3 maart 2024 om 12:10

Toms Skujins rijdt ondanks pechdag naar podiumplek in Strade Bianche

De ontdekking van de voorbije voorjaarsklassiekers is misschien wel Toms Skujiņš. De 32-jarige Let stond altijd al te boek als een goede renner, maar kleurde in de Omloop Het Nieuwsblad en gisteren in Strade Bianche ook echt de koers. In die laatste wedstrijd kwam hij zelfs als tweede over de streep.

En dat na een pechdag, aangezien de renner van Lidl-Trek onderweg kreeg af te rekenen met twee lekke banden én een valpartij. “Het was geen eenvoudige wedstrijd voor mij”, vat hij het samen voor Eurosport. “Ik reed twee keer lek, maar gelukkig kon de ploeg mijn voorwiel twee keer vervangen. Ik kon zo weer terugkeren in de koers.”

Maar daar bleef het dus niet bij voor Skujiņš. “Ik zat na de aanval van Pogacar goed gepositioneerd, maar ik kwam vervolgens ten val.” Het was niemand minder dan zijn ploeggenoot Quinn Simmons die als eerste onderuit ging. “Ik moest vervolgens nog een keer een flinke achtervolging rijden om terug te komen.”

“Toen ik weer in de groep zat, besefte ik dat ik weg moest rijden om nog op het podium te eindigen. Ik koos het juiste moment en heb vanaf dat moment niet meer omgekeken. Toen ik bij Maxim Van Gils kwam, wist ik dat een podiumplaats binnen handbereik was.”

Over winnaar Pogacar

Skujiņš, die uiteindelijk als tweede finishte in Siena, stond ook nog even stil bij de indrukwekkende prestatie van winnaar Tadej Pogacar. De Sloveen schudde een solo van liefst 81 kilometer uit zijn benen. “Hij is in elke koers die hij rijdt een klasse beter. Ik ben dus zeer blij met mijn podiumplek. Toen zijn voorsprong opliep naar de twee minuten, wisten we wel dat we hem niet meer zouden terugzien.”