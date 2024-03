zaterdag 2 maart 2024 om 16:37

Tadej Pogacar wint Strade Bianche na grandioze solo van 81 (!) kilometer

Tadej Pogacar heeft voor de tweede keer in zijn carrière Strade Bianche gewonnen. Dat deed de Sloveen op indrukwekkende wijze. Hij viel op 81 kilometer van de streep aan, begon aan een solo en kwam met minuten voorsprong over de streep in Siena. Toms Skujins werd tweede, Maxim Van Gils derde.

De start- en finishlijn van Strade Bianche lag zoals elk jaar in Siena. Toch verschilde het parcours zelf aanzienlijk met voorgaande jaren. De afgelopen zes edities waren 186 kilometer lang, dit jaar kregen de renners een route van maar liefst 215 kilometer voorgeschoteld. Het aantal gravelstroken gaat van elf naar vijftien. Dat betekende 71,5 kilometer aan grindwegen!

Kopgroep snel gegrepen

Na een attractieve beginfase, waarin onder meer outsider Toms Skujins zich roerde, kwam er een vlucht van vijf tot stand. Dion Smith (Intermarché-Wanty), Mark Donovan (Q36.5), Lawson Craddock (Jayco AlUla), Nils Brun (Tudor) en Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility) sloegen de handen ineen en verzamelden een voorsprong van tweeënhalve minuut. UAE Emirates en EF Education-EasyPost lieten de aanvallers niet verder wegrijden en begonnen al snel weer aan de voorsprong te knabbelen.

Nadat Craddock en Brun door pech terugvielen, werden de overige avonturiers op honderd kilometer van de finish ook alweer gegrepen. Vervolgens reden Quinn Simmons en Magnus Cort even voor het al sterk uitgedunde peloton uit. Toen de twee werden teruggepakt, trok de Amerikaans kampioen – inmiddels in de stromende regen – nog eens in de aanval. Op de Monte Sante Marie, een 11,5 kilometer lange gravelstrook, kwam alles weer bij elkaar. Alhoewel, ‘alles’. Er waren al de nodige renners af en oud-winnaar Julian Alaphilippe, die eerder in de wedstrijd was gevallen, had al opgegeven.

Pogacar begint er héél vroeg aan

Tim Wellens voerde op de Monte Sante Marie het peloton aan. Dat was in dienst van Tadej Pogacar, die op 81 (!) kilometer van de streep al ten strijde trok. Niemand kon hem volgen. De Sloveen reed de concurrentie recht uit het wiel en fietst al snel een grote voorsprong bijeen. Aan het einde van de strook had hij een minuut en 15 seconden op Maxim Van Gils, de eerste achtervolger. Een halve minuut achter de Belg volgde een groepje van zo’n twintig renners. Daarin onder meer vier renners van Visma | Lease a Bike (Attila Valter, Ben Tulett, Christophe Laporte en Sepp Kuss), Ben Healy, Matej Mohoric en Tom Pidcock. Laatstgenoemde had Magnus Sheffield en Thymen Arensman bij zich. De Nederlander zette zich op kop van de groep in dienst van de Brit.

Terwijl Pogacar verder en verder uitliep, tot meer dan drieënhalve minuut, viel Van Gils terug bij Pidcock en co. In dit pelotonnetje dus ook Healy. De Ier probeerde het meermaals, maar hij kwam niet alleen weg. Wel dunde de groep – de groep waarvan nu al duidelijk was dat ze streed om plek twee – onder zijn impuls nog wat verder uit. Net voor de eerste passage van de Le Tolfe kwam hij echter ten val. Een slecht moment, want op deze viersterrenstrook trokken Lotto Dstny-renners Van Gils en Lennert Van Eetvelt door. Het was Van Gils die een gat sloeg.

Van Gils kwam nauwelijks dichterbij Pogacar, maar liep wel uit op de achtervolgende groep. Daar reed Skujins uit weg. De Let, die eerder nog ten val was gekomen samen met zijn ploeggenoot Simmons, sloot op twintig kilometer van de streep aan bij Van Gils. De twee leken de resterende podiumplaatsen te mogen gaan verdelen, want ze pakten al gauw anderhalve minuut op de groep met Pidcock. Over Pidcock gesproken: de titelverdediger ging op de Colle Pinzuto, de voorlaatste strook van de dag, in zijn eentje in de tegenaanval. Het zou voor de vierde plek zijn.

Pogacar wint groots

Dit gebeurde allemaal ver achter Tadej Pogacar. De kopman van UAE Emirates, die in Strade Bianche aan zijn seizoen begon, hield zijn voorsprong stabiel en soleerde soeverein naar de zege. Hij had op de Piazza del Campo in Siena (en ver daarvoor) alle tijd om zijn grootse zege uitgebreid te vieren. Het was voor de tweede keer dat Pogacar de gravelklassieker won. Ook twee jaar geleden soleerde hij naar de zege.

Achter Pogacar vochten Skujins en Van Gils op de Via Santa Caterina, de laatste beklimming van de dag, een felle strijd om plek twee. Het was de Let die aan het langste eind trok: hij werd tweede. Van Gils eindigde als derde. Tom Pidcock en Matej Mohoric vervolledigden de top-vijf.