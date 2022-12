Tomas Van Den Spiegel wil niet reageren op kritiek Sven Nys: “WB is aan het groeien”

Het is geen geheim dat Sven Nys geen voorstander is van de huidige opzet van de Wereldbeker veldrijden. Naar aanleiding van het magere deelnemersveld in de Wereldbeker Dublin uitte Nys op Twitter nogmaals zijn kritiek. Tomas Van Den Spiegel, de CEO van Flanders Classic, wil niet reageren op de kritiek van het veldriticoon.

Nys uitte na de wereldbekercross in Dublin nogmaals zijn ongenoegen. “Dublin als Wereldbeker was top. Mooie locatie en superfijne sfeer. Als we nu ook nog zorgen dat er maar acht Wereldbekers zijn, dan zullen de federaties en renners ook zeker allemaal komen. Nu blijven andere landen thuis. Elke week een WB is dodelijk voor onze sport.” In Dublin stonden zondag slechts 27 vrouwen en 39 mannen aan de start. “Staat hier eigenlijk iemand bij stil dat dit helemaal fout loopt? Ik hou mijn hart vast voor het aantal deelnemers volgende week.”

“We merken veel enthousiasme”

Van Den Spiegel, de grote aanjager van de ‘Wereldbeker 2.0’, wilde in gesprek met Sporza niet reageren op de kritiek van Nys. Van den Spiegel gelooft nog altijd in de huidige opzet van het belangrijkste regelmatigheidsklassement in het veldrijden. “De Wereldbeker is aan het groeien en we merken heel veel enthousiasme. We blijven verder werken om de Wereldbeker groter en beter te maken. Bijgevolg ook het veldrijden.”

De CEO van Flanders Classics haalt de voorbije Wereldbeker in het Ierse Dublin aan. “Als je uit het niets een cross kunt organiseren waar 8.000 mensen op afkomen, waar heel veel sfeer was en waar je van voelt dat het leeft, dan mag je de eerste editie zeker een succes noemen. Na zondag is duidelijk dat er een basis is gelegd. Het blijft nog altijd de bedoeling om naast Dublin ook een manche te organiseren in Engeland. Die mogelijkheid ligt nog altijd op tafel, maar het kan gerust een en-en verhaal worden.”

De professionalisering en internationalisering krijgt hier en daar dus wat tegenwind. “De dagen van Nys tegen Wellens komen niet meer terug. Toen was het in het weekend: Waar kijken we naar op tv? Kijken we naar het voetbal of naar de cross? Nu is er Netflix en leven mensen met hun telefoon in hun hand. De uitdaging is om van het veldrijden een product te maken dat binnen dat aanbod ook in 2030 nog aanspreekt, zonder de traditie uit het oog te verliezen”, liet Van Den Spiegel recent nog weten.