Tomas Van Den Spiegel duidelijk: “Dagen van Nys tegen Wellens komen niet meer terug”

Het zijn drukke weken voor Tomas Van Den Spiegel. De CEO van Flanders Classic organiseert namelijk quasi elk weekend een Wereldbeker veldrijden. “De participatie van de toppers is inderdaad een van onze zorgen. Dat moet verbeterd worden.”

Aanstaande zondag wordt in Dublin de negende manche van de Wereldbeker gereden. Heel wat toppers zakken echter niet af naar Ierland, waaronder Mathieu van der Poel, die op stage is in Spanje. “Ik denk dat het goed is dat Van der Poel, Tom Pidcock en Wout van Aert niet elke week tegen elkaar moeten rijden. Niet in het minst voor henzelf”, vertelde Van Den Spiegel aan Het Nieuwsblad. “Maar participatie is inderdaad een van onze zorgen. We hebben geïnvesteerd in het veldrijden, we geloven er heel erg in, maar we moeten kijken hoe we de participatie kunnen verbeteren.”

Een mogelijke oplossing is meer startgeld in de wereldbekermanches. “Die startgelden-discussie hebben we nu net even in de koelkast gestopt”, aldus Van Den Spiegel. “(…) We proberen de wildgroei in het veldrijden te structureren en te professionaliseren.”

Van Den Spiegel: “De dagen van Nys tegen Wellens komen niet meer terug”

Die professionalisering en internationalisering krijgt hier en daar ook wat tegenwind. De CEO heeft daar een duidelijk antwoord voor klaar: “De dagen van Nys tegen Wellens komen niet meer terug. Toen was het in het weekend: Waar kijken we naar op tv? Kijken we naar het voetbal of naar de cross? Nu is er Netflix en leven mensen met hun telefoon in hun hand. De uitdaging is om van het veldrijden een product te maken dat binnen dat aanbod ook in 2030 nog aanspreekt, zonder de traditie uit het oog te verliezen.”

“In het veldrijden is iedereen gefocust op vandaag en morgen, maar wij kijken ook naar de lange termijn”, ging de Vlaming verder. “En ik vind dat we daar soms wel wat meer hulp in zouden mogen krijgen. Onze ambitie is oprecht om het veldrijden de plaats te geven die het als sport verdient.”