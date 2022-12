Tom Pidcock zet negen veldritten op programma tot eind januari

Wereldkampioen Tom Pidcock komt deze winter nog zeker negen keer in actie in het veld. De Brit rijdt in die periode onder meer de wereldbekers van Dublin, Gavere en Benidorm. Of Pidcock het WK veldrijden rijdt in Hoogerheide, wil INEOS Grenadiers nog niet loslaten.

Na de Wereldbeker Dublin van komend weekend gaat Pidcock op trainingskamp. Daarna volgt voor de wereldkampioen een drukke kerstperiode met liefst zeven crossen in twaalf dagen, tussen 23 december en 3 januari. Pidcock draaft in 2022 nog op in de Exact Cross Mol, de Wereldbeker Gavere, de Superprestige Heusden-Zolder, de Superprestige Diegem en de Exact Cross Loenhout.

Begin 2023 staat Pidcock aan de start van de X2O Trofee Baal en de X2O Trofee Herentals. Daarna wacht een nieuw trainingskamp, op Mallorca, gevolgd door een deelname aan de Wereldbeker Benidorm op 22 januari. Twee weken later staat het WK in Hoogerheide gepland. Of Pidcock daar zijn titel verdedigt, is nog niet bekend.

De zegeteller van de 23-jarige Touretappewinnaar op Alpe d’Huez deze winter staat op twee, na overwinningen in Kortrijk en Boom.

Wedstrijdprogramma Tom PIDCOCK