Tom Pidcock tankt vertrouwen voor Ronde van Vlaanderen: “Maar een favoriet ben ik niet”

Interview

Maagproblemen leken het voorjaar van toptalent Tom Pidcock in de soep te draaien. De 22-jarige Brit maakte echter zijn comeback in Gent-Wevelgem en deed drie dagen later in Dwars Door Vlaanderen al mee om de knikkers. “Ik deed met die derde plek heel veel vertrouwen op, maar we doen nu wel negentig kilometer meer”, vertelt hij in een Zoom-meeting aan WielerFlits.

De factor maagproblemen

Als het aankomt op frisheid in een monument als Vlaanderens Mooiste, kan dat maageuvel nog weleens als een boemerang terugkeren. “Noem het gezondheidsproblemen als je wilt, maar ik denk wel dat het een factor gaat zijn. Ik weet namelijk niet of ik al volledig hersteld ben. We kunnen niet precies vertellen wat er mis is. Maar ik voelde me al een tijd niet goed. In Milaan-San Remo reageerde ik vervolgens heel heftig op veel suikers die ik in de koers tot me nam. Daarvoor had ik al lange tijd last gehad van buikgriep en miste ik ook Strade Bianche.”

Een opgave in La Primavera volgde en INEOS Grenadiers communiceerde dat hij niet zou koersen voordat de problemen waren opgelost. Zes dagen later was hij dus alweer van de partij. “Woensdag voelde ik me weer goed en ik genoot van de koers. Of de afstand me dan niet parten speelt? Tijdens het WK in Leuven heb ik laten zien dat ik koers kan maken in een wedstrijd van 250 kilometer-plus, maar het is ook waar dat ik nog niet zo heel vaak van dat soort lange wedstrijden reed. Maar ik vind dat ik me daar niet achter mag verschuilen.”

De factor Pogačar

In Dwars Door Vlaanderen maakte ook dat andere megatalent zijn opwachting op kasseien. Voor Tadej Pogačar was dat bij de profs zelfs voor het eerst. Toch rekenen veel insiders hem voor zondag meteen tot de favorieten. “Of ik er door mijn ervaring meer klaar voor ben dan hem? Zo vaak reed ik nu ook niet in Vlaanderen, hoor. Ik heb nu wel een aantal klassiekers gedaan en in al die wedstrijden is het koersverloop grotendeels hetzelfde. Je leert dus snel in een korte tijd. Je weet waar het gebeurt en wat de sleutelpunten zijn. Dat neem ik mee naar zondag.”

“Met Pogačar erbij is de kans wel groot dat we weer een koers krijgen zoals we de laatste twee jaar wel vaker zien: de finale begint veel vroeger dan traditioneel het geval was”, lacht de Brit. “Je kunt niet meer voorzichtig zijn, tegenwoordig. Als de koers vroeg ontbrandt, moet je er bijzitten. Met Pogačar in koers moet je op alle scenario’s voorbereid zijn. Ik zie hem wel vroeg vertrekken, eerlijk gezegd. Hij laakt ervaring, maar in een kleiner groepje is het makkelijker voor hem om zich te positioneren – daar had hij het woensdag lastig mee – en dan kan hij zijn benen laten spreken.”

De non-factor Wout van Aert

Het nieuws sloeg donderdagmiddag ook bij de kleine Brit in als een bom: topfavoriet Wout van Aert is er mogelijk niet bij vanwege ziekte. “Het zal ongetwijfeld de uitkomst van de koers beïnvloeden”, denkt Pidcock, vorig jaar 41ste. “Hij was zonder meer een van de meest serieuze kanshebbers op winst. Áls hij er niet bij is, dan zal het de koers zeker veranderen. Waarschijnlijk zien we dan ook een andere finale, met een andere samenstelling van de elitegroep dan wanneer hij er wel was geweest. En ook de kracht van Jumbo-Visma als ploeg zal eronder te lijden hebben.”

Zelf kijkt de Brit uit naar de Ronde van Vlaanderen. “Veel vraagtekens heb ik voor mezelf niet. In Dwars Door Vlaanderen heb ik heel veel vertrouwen getankt. Het was een harde koers. Wijzelf hebben de strijdbijl als eerste opgepakt. De finale verliep voor ons misschien niet perfect, er zijn zaken die we anders hadden kunnen doen. Alleen ik was wel blij met de manier waarop ik gekoerst heb, maar ook hoe mijn benen voelden en hoe we als ploeg de wedstrijd hebben aangepakt. Dat is positief met het oog op de Ronde van Vlaanderen.”

De factor favorietenstatus

Dat hij in Vlaanderen koerst, mag opvallend heten. In een eerder interview met WielerFlits uit 2020 zei hij nog dat hij helemaal niet van kasseien houdt én dat hij alle monumenten zou moeten kunnen winnen, behalve de Ronde van Vlaanderen. “Ik haatte die kasseihellingen écht”, lacht hij. “Maar dat moet ik nu bijstellen: ik ben ze iets meer gaan waarderen. Al blijft het voor mij hier in Vlaanderen wel lastig. Ik ben maar een lichtgewicht en heb niet de ruwe kracht zoals anderen dat hebben. Maar na 270 kilometer kan mijn gewicht ook in mijn voordeel wegen.”

De Vlaamse Hoogmis vindt Pidcock overigens wel bijzonder. “Wat de koers zo speciaal maakt, is het uitzinnige publiek. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt, dus daar kijk ik echt naar uit. Tezamen met de geschiedenis van de wedstrijd, natuurlijk. Het is zeker een koers die ik ooit een keer in mijn carrière zou willen winnen. Of ik mezelf een favoriet voor deze editie durf te noemen? Nee, dat ben ik niet. Er zijn jongens die zich bewezen hebben in deze koers. Ik heb een kans, dat wel. Maar dan moet in de koers wel alles op z’n plaats vallen.”

Servais Knaven: “Ook zonder Van Aert moet Jumbo-Visma de koers dragen” Ploegleider Servais Knaven kijkt met veel vertrouwen uit naar zondag. Ondanks dat hij over een jonge kern beschikt, maakte INEOS Grenadiers de laatste weken wel indruk met Pidcock, Dylan van Baarle, Ben Turner en Jhonatan Narváez. Nu Jumbo-Visma onthoofd is door het wegvallen van Van Aert, komt er wellicht meer druk op de Britse ploeg te liggen. “We zijn sterk, maar we hebben wel een erg jonge ploeg. Daarmee kan het twee kanten op. We kunnen meedoen voor winst, maar anderzijds kan het gebrek aan ervaring ons opbreken.” “Ook zonder Van Aert is Jumbo-Visma nog altijd erg sterk, met Tiesj Benoot en Christophe Laporte. Qua kracht en ervaring staan zij nog steeds boven ons. Maar vergeet ook Alpecin-Fenix niet. Hun ploeg is gebouwd rond Mathieu van der Poel en ik durf ze zelfs naast Jumbo-Visma te zetten. Plaats ook Quick-Step Alpha Vinyl nooit in de underdog-positie. Kasper Asgreen is goed in orde en in de Ronde van Vlaanderen kun je in een harde finale veel zelf doen, dan heb je geen ploeg nodig. Wie er wint? Als Wout er niet is, dan houd ik het op Mathieu.”