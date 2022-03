Zieke Wout van Aert mist waarschijnlijk de Ronde van Vlaanderen

Breaking

De kans is groot dat Wout van Aert de Ronde van Vlaanderen niet gaat rijden. De kopman van Jumbo-Visma – en tevens topfavoriet voor zondag – voelt zich niet goed en zal de verkenning overslaan. “Zijn deelname aan de Ronde van Vlaanderen is onwaarschijnlijk”, aldus de Nederlandse ploeg.

“Hij voelt zich niet fit en blijft daarom thuis. We moeten het vandaag helaas zonder hem doen”, zegt ploegleider Grischa Niermann. “Natuurlijk, we moeten toegeven dat er een kans bestaat dat hij niet gaat koersen. Als hij er niet bij is, moeten we ons plan wijzigen. Het is een grote teleurstelling en een terugslag, want we kunnen hem niet vervangen. Maar we hebben een ploeg die in vorm is en twee renners die bij de besten horen: Tiesj Benoot en Christophe Laporte.”

Een eventuele afwezigheid van topfavoriet Van Aert zal de dynamiek in de koers veranderen. “Niet alleen voor ons, maar ook voor onze tegenstanders. We willen dan nog steeds winnen”, is Niermann duidelijk. “Maar ik kan nu niet veel meer zeggen over de deelname van Wout. Als hij zich toch fit voelt en klaar is om te koersen, dan laten we hem misschien nog rijden. Maar we weten morgen meer over de situatie.”

