Tom Pidcock mag zich normaal gesproken opmaken voor de Olympische Spelen op de mountainbike

Groot-Brittannië bemachtigde zondagmiddag op het allerlaatste moment een ticket voor de olympische mountainbike-wedstrijd. Dat heeft het land niet te danken aan de imponerende zege van wonderkind Tom Pidcock in Nové Město, maar wel aan de zeventiende plaats van de Roemeen Vlad Dascalu. WielerFlits legt uit.

Door Dascalu’s resultaat is zijn land nu rechtstreeks geplaatst, omdat Roemenië nu bij de eerste 21 automatisch geplaatste landen staat. Een van de twee tickets die te behalen waren op het WK U23 2019, schuift nu door naar Frazer Clacherty uit Groot-Brittannië. Hij werd op die dag veertiende. Alle andere tussenliggende landen – behoudens Chili, dat het andere startbewijs op dat WK al verdiend had – hebben zich al geplaatst.

Normaal gesproken zal de Britse bond nu Tom Pidcock inschrijven voor de mountainbike-wedstrijd op de Spelen. Onderstaand het virtuele overzicht rond de cruciale plek 21, dat voor dit weekend dicht op elkaar lag. Pidcock was dus afhankelijk van Roemenië. Dasculu moest ten minste als 24ste eindigen. Door een valpartij en materiaalpech viel hij voor een langere tijd terug op een positie rond plek dertig, maar in de slotronde herstelde hij zich en eindigde hij als zeventiende.

Plaats Land UCI-punten Olympische startplekken 19. Griekenland 2613 1 20. Hongarije 2523 1 21. Roemenië 2479 1 22. Slowakije 2458 23. Israël 2397 + 1 24. Australië 2386 + 1 29. Groot-Brittannië 1956 + 1

Dinsdag maakt de UCI de complete lijst met de geplaatste landen bekend. Dit is een follow-up van het uitgebreide artikel dat zaterdag op onze website verscheen. Daar kon je lezen dat Israël en Australië een startbewijs verdiend hebben op het WK voor elite in 2019, die in de tabel verwerkt zijn als +1.