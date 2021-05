Tom Pidcock oppermachtig in Nove Mesto en mag naar de Spelen

Tom Pidcock heeft de wereldbekerwedstrijd mountainbike in het Tsjechische Nové Město gewonnen. De Brit nam in de derde ronde afstand van zijn medevluchter Mathieu van der Poel en reed vervolgens solo naar de overwinning toe. Van der Poel moest genoegen nemen met een tweede plek.

Van der Poel pakt initiatief bij de start

Van der Poel nam vanaf de start direct het initiatief en veroverde al snel de leiding. Nino Schurter wist als eerste de aansluiting te maken, waarna kort erna ook Mathias Flückiger en Tom Pidcock volgden. Door het hoge tempo ontstonden er al snel verschillen tussen de renners.

Even later gingen Van der Poel en Pidcock er samen vandoor. Samen slaagden zij erin om afstand te nemen. Cink en Flückiger gingen in de achtervolging, met Schurter er kort achter. Wereldkampioen Jordan Sarrou volgde samen met de Zuid-Afrikaan Alan Hatherly op gepaste afstand.

Pidcock grijpt de macht

In de derde ronde nam Pidcock opeens afstand van Van der Poel. De Brit trok de gashendels open en pakte al snel een voorsprong van een halve minuut. In de strijd om de tweede plek kreeg Van der Poel gezelschap van Flückiger. Pidcock bouwde zijn voorsprong ondertussen verder uit tot meer dan een minuut.

Een ronde voor het einde slaagde Van der Poel erin om weg te rijden bij Flückiger. Pidcock zou hij echter niet meer achterhalen. De Brit gaf zijn voorsprong niet meer uit handen en boekte zijn eerste zege in een wereldbekerwedstrijd MTB.

Pidcock mag naar de Olympische Spelen

Hoewel het vooraf een lastige opgave zou worden, heeft Pidcock zich vandaag alsnog gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Hij heeft dit te danken aan de Roemeen Vlad Dascalu. Die werd vandaag (ondanks materiaalpech onderweg) namelijk zeventiende, waardoor Roemenië op de landenranking over Slowakije gaat. Het startbewijs van de wereldkampioen U23 van 2019 schuift nu door naar Groot-Brittannië.

Cross-country mannen Nove Mesto

1. Tom Pidcock op 1u20m55s

2. Mathieu van der Poel op 1m00s

3. Mathias Flückiger op 1m15s

4. Ondřej Cink op 2m00s

5. Jordan Sarrou op 2m21s

6. Alan Hatherlyop 2m28s

7. Nino Schurter op 3m04s

8. Anton Cooper op 3m14s

9. Titouan Carod op 3m37s

10. Thomas Griot op 3m51s

14. Milan Vader op 4m55s