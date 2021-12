Tom Pidcock haalt Eli Iserbyt in extremis bij en zegeviert in Wereldbeker Rucphen

Tom Pidcock heeft de Wereldbekermanche in Rucphen gewonnen. Na een spectaculair duel met Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout greep de Brit in extremis de zege.



Mathieu van der Poel zou in Rucphen aanvankelijk zijn rentree in het veld maken, maar een knieblessure zorgde ervoor dat de wereldkampioen deze nu heeft uitgesteld tot Dendermonde volgende week zondag. Een hard gelag voor de organisatie, die de cross ook nog eens zonder publiek moest organiseren.

De vertoning van een andere Van der Poel in de openingsfase zal de organisatie echter goed hebben gedaan. Broer David schoot zaterdag als beste veldrijder uit de startblokken. Hij sloeg zelfs even een gat met Europees kampioen Lars van der Haar. Tegen het einde van de eerste ronde schoof alles weer in elkaar en kregen we elf renners die geruime tijd binnen vijf seconden van elkaar reden.

Eli Iserbyt, Tom Pidcock, Laurens Sweeck, Michael Vanthourenhout, Toon Aerts, Quinten Hermans, Toon Vandebosch en natuurlijk Van der Haar waren van hen de grootste namen. Van der Poel zakte ondertussen steeds verder weg en streed uiteindelijk voor de twaalfde/dertiende plek.

Pidcock vs. Iserbyt?

Door de grote groep vooraan werd langzaam maar zeker duidelijk dat het ook bij de mannen moeilijk zou worden om weg te rijden. Desalniettemin lieten Pidcock en Iserbyt zich van hun beste kant te zien. Halverwege koers deden beiden een serieuze aanval, maar zij werden door elkaar en door Van der Haar, Vanthourenhout, Hermans en Aerts gepareerd.

Anderhalve ronde voor het einde deed Iserbyt dan toch nog een ultieme poging om de concurrentie van zich af te schudden. Met ploegmaat Vanthourenhout in zijn wiel sloeg hij een gat van hoogstens vier seconden op Pidcock en Hermans, waardoor het tot de laatste minuten spannend bleef.

Pidcock gaf echter niet op. Met nog een minuut te crossen haalde hij eerst Vanthourenhout en daarna Iserbyt bij. In de sprint slaagde hij erin om de zege toch nog naar zich toe te trekken.

Wereldbeker Rucphen

Uitslag mannen

1. Tom Pidcock

2. Eli Iserbyt

3. Michael Vanthourenhout