Mathieu van der Poel zal zijn rentree in de cross moeten uitstellen. Zijn ploeg Alpecin-Fenix laat vanavond weten dat hij niet op tijd hersteld is van een knieblessure.

De regerend wereldkampioen zou aanvankelijk aanstaande zaterdag starten in Rucphen. Nu maakt hij zijn rentree een week later, volgende week zondag in Dendermonde