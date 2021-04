Tom Dumoulin eregast bij Amstel Gold Race

Tom Dumoulin heeft zijn gezicht laten zien bij de Amstel Gold Race. De coureur van Jumbo-Visma, die tijdelijk gestopt is, is als eregast van koersdirecteur Leo van Vliet erbij in zijn eigen Limburg. Ook zijn vrouw Thanee was aanwezig bij de start.

Het is voor het eerst in lange tijd dat de 30-jarige Dumoulin weer in the picture is rondom en tijdens een wielerwedstrijd. De afgelopen weken is de Giro d’Italia-winnaar wel meermaals gespot op de (tijdrit)fiets.

In januari besloot hij voorlopig te stoppen met wielrennen. Of en wanneer Dumoulin nog terugkeert bij Jumbo-Visma, is nog niet bekend. Meerdere betrokkenen spraken zich daar wel al over uit. Zo heeft de Nederlandse ploeg Dumoulin nog niet afgeschreven voor de Tour de France. Ook ploegmanager Richard Plugge is positief gestemd.