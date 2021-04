Tom Dumoulin op vaccinatielijst NOC*NSF

Tom Dumoulin is een van de zeven wegwielrenners die op de vaccinatielijst van NOC*NSF met het oog op de Olympische Spelen in Tokio staat. Vanaf volgende week maandag, daags na Luik-Bastenaken-Luik, worden de eerste wielrenners die in aanmerking komen voor de Zomerspelen gevaccineerd. WielerFlits heeft dit uit betrouwbare bron vernomen.

Vorig week werd reeds bekend dat de Pfizer-vaccins op korte termijn worden geleverd aan Papendal, waar de al bestaande vaccinatielocatie zal worden gebruikt om op korte termijn ‘Team NL’ tegen Covid-19 in te enten. Dat maakte NOC*NSF bekend in een digitale persbijeenkomst, honderd dagen voor de start van de Olympische Spelen in Tokio. Het RIVM en de GGD hebben NOC*NSF verzekerd dat het vaccineren van de olympische sporters geen enkele invloed heeft op hun vaccinatie-operatie.

Bondscoach Koos Moerenhout kon het nieuws over de zeven renners die op de vaccinatielijst staan niet bevestigen. “Ik kan over de vaccinatielijst geen enkele mededeling doen omdat dit onder het medische geheim valt”, aldus Moerenhout. “Er is verder ook nog geen definitieve selectie voor Tokio. Tom Dumoulin heb ik nog niet afgeschreven voor de Olympische Spelen. Wat mij betreft maakt hij nog altijd kans om in de wegwedstrijd en tijdrit in actie te komen. Ik heb onlangs nog contact met hem gehad en dit met hem besproken. Tom is echter nog niet zover om een beslissing over zijn toekomst te nemen. Het belangrijkste is dat hij dat besluit in alle rust neemt en daar geef ik hem dan ook alle tijd voor.”

Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016 veroverde Dumoulin op de tijdrit de zilveren medaille achter Fabian Cancellara. Afgelopen zondag liet Dumoulin zich zien tijdens de Amstel Gold Race waar hij als gast van koersdirecteur Leo van Vliet aanwezig was.

Koos Moerenhout kan vijf renners voor de wegwedstrijd selecteren, waarvan er twee de tijdrit zullen rijden. Jan-Willem van Schip is een van die vijf renners, omdat de KNWU op deze manier een extra plek voor de baanploeg in Tokio creëert. Moerenhout moet dus nog vier renners aanwijzen.