Tom Dumoulin gaat door met wielrennen

De Olympische Spelen waren voor Tom Dumoulin niet zijn laatste kunstje in het wielrennen. De Nederlander, die zilver won op de tijdrit in Tokio, bevestigde na afloop van de individuele tijdrit dat hij dit seizoen nog in actie zal komen voor Jumbo-Visma. Dat deed hij bij de NOS.

“Ik ga door. Ik heb de afgelopen weken besloten dat ik op deze manier het heel leuk vind. Ik heb mijn eigen pad met de ploeg besproken. Hoe gaan we dit vormgeven richting Tokio en richting de toekomst? Op deze manier bevalt het mij heel goed”, zegt Dumoulin, die dit voorjaar enkele maanden onbetaald verlof nam van het wielrennen en in juni terugkeerde.

“We gaan nog een keer goed samenzitten over van alles, welke wedstrijden ik ga rijden. Dat is nog niet precies ingevuld. Maar ik merk wel dat ik wielrennen een mega gave sport vind en dat ik de hoogste doelen wil stellen. Ik voel heel veel support van de mensen om mij heen”, legt hij uit. De Vuelta a España zal Dumoulin niet rijden. Wel hoopt hij eind dit seizoen het WK wielrennen in Vlaanderen te betwisten.

Eerder liet Merijn Zeeman, de sportief manager van Jumbo-Visma, al weten dat hij goede hoop had dat Dumoulin zou doorgaan. “De voortekenen zien er goed uit. Ik heb goede hoop dat hij doorgaat, maar het harde woord moet Tom eerst zelf nog uitspreken”, vertelde Zeeman aan WielerFlits.