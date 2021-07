Merijn Zeeman: “Goede hoop dat Tom Dumoulin verder gaat.”

Natuurlijk is er de meeste bewondering voor ‘zijn’ winnaar Primoz Roglic, maar met groot respect heeft Merijn Zeeman zeker ook naar de olympische tijdrit van Tom Dumoulin zitten kijken. “Tom heeft hier echt een puike prestatie neergezet”, vertelt de sportief manager van Jumbo-Visma aan WielerFlits.

“Als je ziet hoe Tom de laatste maanden naar deze Olympische Spelen heeft toegewerkt, dan kan ik daar alleen een diepe buiging voor maken”, vervolgt Zeeman. “Ik zag de laatste weken in zijn trainingsfiles dat hij alweer op een heel hoog niveau zat. Als je weet waar hij vandaan komt en hoe hij zijn voorbereiding in toch korte tijd heeft moeten doen, dan is het een ongekende prestatie om in dit veld een zilveren medaille te winnen.”

Steeds heeft Zeeman bij Dumoulin een ongekend grote liefde voor de Olympische Spelen geproefd. “Toen we in mei het gesprek met hem hadden dat hij na zijn break weer wilde gaan fietsen en helemaal voor Tokyo 2020 wilde gaan, voelde je gewoon de passie in zijn woorden. Dit evenement roept speciale krachten bij hem op. Hij verandert dan echt zijn mindset en jaagt als een krijger op de medailles. Niets kan hem dan houden.”

Het verbaasde Zeeman dan ook niet dat Dumoulin in mei het plan had om zich eerst helemaal op de Olympische Spelen te focussen om pas na Tokio een beslissing te nemen over het vervolg van zijn carrière.

Zeeman: “Ik heb hem de afgelopen dagen nog aan de telefoon gehad. Toen proefde ik dat hij vol zelfvertrouwen naar deze tijdrit toe werkte. Hij heeft de druk om te presteren om te presteren weer weten te omarmen. Deze prestatie is voor hem een belangrijke bevestiging dat hij nog steeds bij de wereldtop hoort. Vooral ook omdat hij de weg hiernaartoe ook zelf heeft gedaan.”

Of Dumoulin zijn carrière na deze Olympische Spelen vervolgt? “De voortekenen zien er goed uit. Ik heb goede hoop dat hij doorgaat, maar het harde woord moet Tom eerst zelf nog uitspreken.”