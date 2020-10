Tom Boonen: “Nergens voor nodig, die uithaal van Wout richting Mathieu” maandag 12 oktober 2020 om 12:18

De onvrede van Wout van Aert over de tactiek van Mathieu van der Poel houdt de gemoederen bezig na Gent-Wevelgem. Volgens Tom Boonen was de kritiek van de renner van Jumbo-Visma nergens voor nodig.

“Er was er maar één die de hele tijd naar mij keek. Die wilde blijkbaar liever dat ik zou verliezen dan dat hij zelf de koers zou winnen. Dan heb ik het over Van der Poel”, reageerde Van Aert na Gent-Wevelgem. Boonen, die zelf de West-Vlaamse klassieker drie keer achter zijn naam zette, vond de uithaal van Van Aert naar Van der Poel nergens voor nodig, schrijft hij in zijn column in Het Laatste Nieuws.

“Het is niet omdat Van Aert momenteel een fractie sterker is dan de rest, dat ze hem zomaar zijn gang moeten laten gaan. Zo simpel is het”, tekent de oud-wielerkampioen op. “Logisch dat hij wordt geschaduwd, dat brengt zijn huidige status met zich mee. En al zeker als het schaduwwerk komt uit de hoek van de andere topfavoriet, Van der Poel. Die ook voluit koerste voor de zege, daar ben ik vast van overtuigd.”

‘Niet nadenken. Gaan’

Boonen stelde vast dat als Van der Poel wilde winnen, Van Aert hem niet mocht ontglippen. “Dat besef was heel sterk bij hem aanwezig. In een finale zoals die van Gent-Wevelgem volstaan vijf à tien seconden twijfel of dat kleine moment waarop je je verantwoordelijkheid ontloopt en naar anderen kijkt om het gat toe te knallen, om jezelf grandioos in het verlies te fietsen. Dus deed Van der Poel wat hij móest doen. Niet nadenken. Gaan. Met niet alleen Wout in het vizier.”

Volgens de oud-prof worden geen cadeaus uitgedeeld als je met kampioenen op pad bent. “De zaak met de mantel der liefde bedekken was het slimste wat Wout had kunnen doen. Erkennen dat dit de sportieve gang van zaken kan zijn voor een renner met favorietenlabel. Alles beter dan ostentatief achterom kijken in de laatste rechte lijn en je laten uitzakken, omdat het je allemaal te veel wordt. Als hij zich daar niet kan overzetten, zal hij zo nog vaker koersen verliezen.”