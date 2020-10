Wout van Aert na Gent-Wevelgem: “Van der Poel wilde blijkbaar liever dat ik verloor” zondag 11 oktober 2020 om 16:44

Wout van Aert heeft na afloop van Gent-Wevelgem zijn onvrede geuit over de tactiek van Mathieu van der Poel. Beide kemphanen zaten in de finale mee in de beslissende vlucht, maar konden niet sprinten om de zege. “Er was er maar één die de hele tijd naar mij keek. Die wilde blijkbaar liever dat ik zou verliezen dan dat hij zelf de koers zou winnen. Dan heb ik het over Van der Poel”, reageert Van Aert bij Sporza.

“Ik denk dat hij vergeten is dat ik al veel gewonnen heb en dat ik dan begin te gokken. Nu hebben we allebei niets”, is de kopman van Jumbo-Visma hard over zijn eeuwige concurrent van Alpecin Fenix. “Ik heb gereden om de koers te winnen, maar ik kreeg geen vrijheid.”

Van Aert hoopte de groep bij elkaar te houden en dan nog te kunnen sprinten in Wevelgem. “Ik denk dat ik in de sprint mijn kans had, maar wist ook dat aanvallen gingen blijven komen. Maar ik kan niet op alles blijven reageren, en toen zat altijd dezelfde op mijn wiel”, doelt hij op Van der Poel.

‘Gemiste kans’

Het werd een zware editie van Gent-Wevelgem. “Het was een harde koers en zoals verwacht gingen we met een kleine groep de finale in. Ik had goede benen en ik was bij de beteren van de koers, maar op het laatst is het altijd een beetje gokken. Helaas is het geen prijs, jammer genoeg”, aldus Van Aert.

“Ik ben wel teleurgesteld, want het zat erin”, stelt de winnaar van onder meer Strade Bianche en Milaan-San Remo. “Ik had goede benen, dus dit is een gemiste kans. Ik heb al een heel mooi jaar gehad, en ik moet ook durven gokken om iets te maken van de sprint. Maar dat pakte vandaag verkeerd uit.”