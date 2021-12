Toestand Johnny Carera verder verbeterd: “Hij kan wel communiceren”

De toestand van Johnny Carera lijkt licht te verbeteren. De manager van onder meer Tadej Pogačar en Vincenzo Nibali ligt nog altijd op de intensive care, maar toont tekenen van herstel. “We moeten voorzichtig zijn, maar het lijkt de juiste richting op te gaan”, vertelt zijn broer Alex Carera aan La Gazzetta dello Sport.

Carera wordt sinds vrijdag 26 november in kunstmatige coma gehouden, nadat hij betrokken was bij een ernstig verkeersongeluk waarbij hij op een vrachtwagen botste. De situatie werd afgelopen week ernstig genoemd door de doktoren van het ziekenhuis in Milaan, maar nu is er – ondanks de gereserveerde prognose van de artsen – een update.

“De artsen waren aangenaam verrast door Johnny’s vooruitgang”, aldus Alex, die aangeeft dat zijn broer (met wie hij managementbureau A&J All Sports runt) overdag bij bewustzijn is. “De medicijnen zijn afgebouwd, maar ’s nachts blijft hij verdoofd. Hij kan nog niet praten, maar wel communiceren via een tafel waar hij de letters op aangeeft.”

Waarom hij in het ziekenhuis ligt, weet Carera niet. “Johnny herinnert zich niets meer van het ongeluk, maar hij vroeg mij wel naar werkgerelateerde zaken, zoals hoe het criterium in Monaco is verlopen. Hij reageert ook goed op prikkels, en ergens de komende dagen moet het mogelijk zijn om zijn sleutelbeenbreuk te opereren.”