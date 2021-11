Johnny Carera, manager van Pogacar en Nibali, op intensive care na verkeersongeval

Johnny Carera, de zaakwaarnemer van onder meer Tadej Pogačar en Vincenzo Nibali, ligt na een ernstig verkeersongeval op de intensive care. Carera, die met zijn broer het managementsbureau A&J All Sports runt, botste vrijdagavond met zijn auto frontaal op een vrachtwagen.

Carera reed ter hoogte van Agrate Brianza, twintig kilometer ten noordoosten van Milaan, toen hij met zijn auto botste met een vrachtwagen die in de verkeerde richting reed, meldt La Repubblica. Volgens ooggetuigen was de botsing tussen de twee voertuigen ‘zeer hevig’. Carera zat bekneld in zijn auto waardoor de brandweer eraan te pas moest komen om hem te bevrijden. Daarop werd de zaakwaarnemer naar een ziekenhuis in Milaan gebracht; hij zou verwondingen aan hoofd, rug en ledematen hebben opgelopen.

De vrachtwagenchauffeur bleef daarentegen ongedeerd. Na de botsing met de auto van Carera en waarschijnlijk met een andere vrachtwagen is hij tegen een vangrail gebotst en tot stilstand gekomen. De brandweer moest een raam inslaan om de chauffeur uit zijn benarde positie in de vrachtwagen, waarvan de motor nog draaide, te bevrijden. De chauffeur werd ter controle naar een ziekenhuis in het nabijgelegen Vimercate gebracht. Mogelijk heeft hij zich schuldig gemaakt aan overmatig drankgebruik, aldus de Italiaanse krant.