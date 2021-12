Johnny Carera, manager van Pogacar en Nibali, ontslagen uit ziekenhuis

Het gaat beter met Johnny Carera, de manager van onder meer Tadej Pogačar en Vincenzo Nibali. Een maand het verkeersongeluk waardoor hij in coma belandde, is hij ontslagen uit het ziekenhuis. De kerstperiode heeft hij zelfs met familie gevierd in Sorisole

De Italiaan mag nog niet definitief naar huis. Vanaf donderdag zal hij naar het Casa delg Angeli, een revalidatiecentrum, in Mozzo gebracht worden om verder te werken aan zijn herstel. Hoelang het herstel daar ongeveer zal duren, is nu nog niet bekend.

Carera was er slecht aan toe na het verkeersongeluk. Zo kampte de Italiaan onder meer met een aantal gebroken ribben en een doorboorde long. “Elke ademhaling is pijnlijk, maar hij is wel helder van geest. Zijn stem komt langzaam terug en hij vroeg ook al dingen over het werk”, zei zijn broer Alex vorige week nog over zijn situatie.