Manager Pogacar verblijft in kunstmatige coma met geperforeerde long

De situatie van Johnny Carera wordt door het ziekenhuis van Milaan ernstig genoemd. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft het ziekenhuis een medisch bulletin naar buiten gebracht, waarin wordt medegedeeld dat de manager van onder meer Tourwinnaar Tadej Pogačar en Vincenzo Nibali op de intensive care ligt.

Carera was vrijdagavond betrokken bij een zwaar verkeersongeluk op de Italiaanse snelweg. Hij botste op een vrachtwagen die een U-bocht maakte op een vierbaanssnelweg. Na het ongeluk werd Carera afgevoerd naar het Niguarda-ziekenhuis in Milaan. Achteraf werd duidelijk dat de Poolse bestuurder van de vrachtwagen onder invloed was van alcohol.

In het medisch bulletin laat het hospitaal weten dat Carera een ernstig trauma heeft opgelopen, met letsels die kunnen leiden tot ernstig orgaan falen. “De klinische toestand is zeer ernstig. Hij is opgenomen op de intensive care en in diepe sedatie gebracht”, klinkt het. Een prognose over de toestand van Carera kunnen de artsen nog niet geven.

Johnny Carera heeft samen met zijn broer Alex Carera het managementsbureau A&J All Sports. Ook Alex reageert bij La Gazzetta. “Vooral de perforatie van zijn linkerlong is ernstig. Hij heeft een klaplong, omdat zijn long is geraakt door diverse gebroken ribben. Johnny kan niet zelfstandig ademen, tenzij hij geholpen wordt door de machines. Hij ligt daarom in kunstmatige coma.”