Wielermanager Johnny Carera definitief terug thuis na ongeval

Johnny Carera is na 44 dagen in het ziekenhuis te hebben verbleven definitief terug thuis. De manager van onder meer Tadej Pogačar en Vincenzo Nibali was eind november betrokken bij een ernstig verkeersongeluk. Carera werd een tijdje in een kunstmatige coma gehouden, maar is nu terug aan de betere hand.

Carera liet via zijn sociale media weten dat hij niet meer in het ziekenhuis verblijft. “De revalidatie is nog lang maar ik ben optimistisch ingesteld”, aldus Carera. “Verder wil ik iedereen bedanken die mij heeft gesteund, ik ben echt overweldigd door de hoeveelheid berichtjes. Ik zal snel terug de oude zijn!”