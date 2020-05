Toch geen Dwars door Vlaanderen in 2020, Scheldeprijs neemt plek in dinsdag 19 mei 2020 om 19:49

De 75e editie van Dwars door Vlaanderen gaat toch niet door in 2020, zo heeft organisator Flanders Classics laten weten na het wereldkundig maken van de volledige wielerkalender. De Vlaamse eendagskoers stond geprogrammeerd voor woensdag 14 oktober, maar op die dag zal nu de Scheldeprijs worden verreden.

Het annuleren van Dwars door Vlaanderen is geen verrassing, gezien de woorden van voorzitter Carlo Lambrecht eind vorige week. “Het is nog niet zeker of we dit jaar nog zullen organiseren. We hebben onze datum en daar zijn we Flanders Classics-CEO Tomas Van Den Spiegel dankbaar voor, maar we zitten nog met veel vraagtekens.”

“Mogen we in oktober wel reizen? Zal er publiek worden toegelaten? En zo ja, hoeveel mensen? En wat doe je met social distancing? Ik betwijfel ook of we in de huidige situatie in alle steden en gemeenten mogen passeren. Alles moet weer op gang komen. We zijn aan onze 75e editie toe en willen er iets speciaals van maken.”

Scheldeprijs

“Maar zoals de kaarten nu liggen, hebben we daar weinig zin in.” Lambrecht wilde eigenlijk tot half juni wachten vooraleer een beslissing te nemen, maar Flanders Classics heeft nu al besloten om de 75e editie van Dwars door Vlaanderen met een jaartje op te schuiven. Op woensdag 14 oktober kunnen de wielerfans nu kijken naar de Scheldeprijs.

De sprinterskoers viert dit jaar zijn 108e editie. Vorig jaar ging de zege naar Fabio Jakobsen. De Nederlander van Deceuninck-Quick-Step snelde vorig jaar naar zijn tweede achtereenvolgende zege in Schoten, voor Max Walscheid en Chris Lawless. De organisatie twijfelt vanwege de coronapandemie nog over de startplaats voor de aankomende editie.