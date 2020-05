Verhuist start Scheldeprijs van Terneuzen naar Schoten? dinsdag 19 mei 2020 om 10:14

De voorbije twee jaar startte de Scheldeprijs in Terneuzen, net over de Belgisch-Nederlandse grens. Maar de vrees bestaat dat dat dit najaar niet haalbaar is. Een verhuis naar Schoten, waar ook de aankomst ligt, lijkt het alternatief.

Morgen maakt de UCI de kalender van de Europe Tour bekend. Welke datum de organisatoren van de Scheldeprijs krijgen toebedeeld, is nog niet geweten. “We weten alleen wat we in de media lezen”, aldus voorzitter Jack Vissers in Het Nieuwsblad. “Maar ongeacht de datum, zien we ook enkele praktische problemen.”

Eén daarvan is de startlocatie. Sinds 2018 start de sprintklassieker in het Nederlandse Terneuzen. “Maar we betwijfelen of het deze herfst al mogelijk zal zijn om zomaar van het ene land naar het andere te rijden”, vertelt Vissers. Start en finish in Schoten met, zoals vroeger, een grote lus door de Kempen en meerdere rondjes op het lokale circuit, lijkt het alternatief te worden.