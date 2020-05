Dwars door Vlaanderen: “Niet zeker of we dit jaar nog zullen organiseren” vrijdag 15 mei 2020 om 12:27

Op de herziene WorldTour-kalender van de UCI staat Dwars door Vlaanderen geprogrammeerd op woensdag 14 oktober, keurig tussen Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen in. En toch twijfelt de organisatie over de editie van 2020. “Het is nog niet zeker of we dit jaar nog zullen organiseren”, zo stelt voorzitter Carlo Lambrecht.

“We hebben onze datum en daar zijn we Flanders Classics-CEO Tomas Van Den Spiegel dankbaar voor”, zo begint Lambrecht zijn relaas in Het Laatste Nieuws. “Maar we zitten nog met veel vraagtekens over de richting die deze coronacrisis zal uitgaan.” Lambrecht weet niet of het überhaupt mogelijk is om een wielerwedstrijd te organiseren.

“Zal er mogen worden gereisd? Zal er publiek worden toegelaten? En zo ja, hoeveel mensen? En wat doe je met social distancing? Ik betwijfel ook of we in de huidige situatie in alle steden en gemeenten mogen passeren.” Een ding is zeker: het organiseren van Dwars door Vlaanderen wordt nog een hels karwei voor de organisatie.

Half juni: “Dan moet er duidelijkheid komen”

Lambrecht: “Alles moet weer op gang komen. We zijn aan onze 75e editie toe en willen er iets speciaals van maken. Maar zoals de kaarten nu liggen, hebben we daar weinig zin in. We gunnen onszelf nog wat tijd, we wachten nu tot uiterlijk half juni af wat er gaat gebeuren. Dan moet duidelijk zijn wat er allemaal kan vanuit overheidswege.”

Lambrecht klinkt gedecideerd in gesprek met de Belgische krant. “Als er geen duidelijkheid is, gooien we alsnog de handdoek.” Mocht de semiklassieker niet doorgaan, dan is volgens het Laatste Nieuws de kans aanwezig dat op woensdag 14 oktober de 108e editie van de Scheldeprijs zal plaatsvinden.