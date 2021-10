‘Tizanidine in haarmonsters gevonden bij Bahrain Victorious tijdens Tour de France’

Het National Centre for Biotechnology Information heeft Tizanidine aangetroffen in haarmonsters die zijn afgenomen bij profwielrenners. Dat staat in een publicatie op de website van het NCBI. Daarbij wordt de link gelegd met de inval van de Franse autoriteiten bij Bahrain Victorious in de meest recente Tour de France.

Er wordt in de medische publicatie uitgelegd dat Tizanidine een drug is die gebruikt wordt als spierverslapper. Het wordt verstrekt door de merken Sirdalud en Zanaflex. Het gebruik van dit middel is niet verboden volgens het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA), maar kan voor therapeutische doeleinden alleen worden verkregen via een machtiging voor tijdelijk gebruik.

Volgens het NCBI kwam de Franse publieke gezondheidsinstantie met het verzoek om haarmonsters te onderzoeken in het laboratorium. Zij wilden dat deze monsters, die verzameld zijn bij internationale wielrenners, getest zouden worden op Tizanidine. Uit het onderzoek bleek dat bij drie renners inderdaad Tizanidine was aangetroffen.

Voor de onderzoekers is het de eerste keer dat bewezen is dat Tizandine is opgenomen in mensenhaar. Het is volgens de resultaten echter niet mogelijk om op basis van de data te interpreteren om hoeveel doses het gaat hoe vaak het middel is toegediend of ingenomen. Daarvoor is nog te weinig studie uitgevoerd.

Medical journal reports hair samples taken from Bahrain team riders during the Tour de France hotel raid reveals use of tizanidine (aka Zanaflex/Sirdalud), a muscle relaxant more normally used for MS/spinal cord injuries. Not banned by WADA https://t.co/VVXnh71K28 — the Inner Ring (@inrng) October 21, 2021

Bahrain Victorious

Nergens in de publicatie wordt gesproken over een ploeg, een wielerwedstrijd of een datum van afname. De link met de inval bij Bahrain Victorious in de Tour de France wordt gemaakt, omdat het verzoek van de organisatie komt van een Franse publieke gezondheidsinstantie. Afgelopen juli werd een politie-operatie uitgevoerd door het parket van Marseille en het OCLAESP, een Franse eenheid die strijdt tegen misdrijven tegen de volksgezondheid en het milieu.

Bij de inval werden de hotelkamers van de renners en stafleden doorzocht en moesten sommigen enkele bezittingen afstaan. Ook werden enkele mensen uit de ploeg verhoord. Door de Franse aanklager werd ook een vooronderzoek geopend naar dopingbeschuldigingen bij Bahrain Victorious. Het onderzoek was gericht op de aankoop, het transport en het bezit van verboden middelen of methodes door een sporter, zonder medische doeleinden. Sindsdien is het stil rondom deze zaak.