Wout Poels na politie-inval: “Nog nooit zoiets meegemaakt”

Wout Poels heeft voor de start van de achttiende etappe in de Tour de France gereageerd op de politie-inval in het hotel van Bahrain Victorious. De drager van de bolletjestrui sprak er luchtig over. “Er is van alles gebeurd. De politie kwam alles controleren”, vertelt hij aan de NOS.

De politie doorzocht volgens Poels alle hotelkamers. “Ik heb gewoon rustig meegewerkt en alles gezocht voor ze, maar er was niks”, aldus de Limburger. Heel ideaal was het bezoek, dat voor Poels ongeveer een uur duurde, niet. “Dat was even minder. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, dus het was wel een bijzondere ervaring.”

“Ze hebben niets meegenomen. Alleen een papiertje dat ze niets hebben gevonden. Daardoor heb ik met wel iets later laten masseren en konden we iets later eten. Maar daarna moest de knop om. Het wordt een van de belangrijkste dagen in mijn carrière en daar gaan we voor vechten”, kijkt Poels vooruit naar de strijd om de bergtrui.

‘Ik moet punten pakken op de Tourmalet’

“Het gaat een spannende dag worden. Ik ben blij als we gaan beginnen straks”, geeft hij aan. “Ik moet punten pakken op de Tourmalet. Dat is mijn missie, mijn streep in deze etappe. Als ik verder kan geraken is dat beter, maar vanaf dan is het niet in mijn handen wat er dan gebeurt.”

Poels heeft in het bergklassement 11 punten voorsprong op Tadej Pogačar en 12 punten op Nairo Quintana en Michael Woods. Op de top van de Tourmalet liggen 20 punten voor de eerste renner, terwijl aan de eindstreep op Luz Ardiden dubbele punten (40 punten) voor de winnaar.