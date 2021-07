Politie doet inval bij Bahrain Victorious: “We weten de reden niet”

Update

De Franse politie heeft woensdagavond een inval gedaan bij het hotel van Bahrain Victorious. Dat bevestigt het WorldTour-team aan Cyclingnews. Volgens de Sloveense ploegbaas Milan Eržen heeft de politie niet aangegeven waarom een bezoek is gebracht aan de succesvolle formatie. Er is niemand gearresteerd.

“Het was niets speciaals”, aldus Eržen. “We kregen bezoek van de politie. Zij vroegen om trainingsdata van de renners, ze hebben de bus gecontroleerd en dat was het. Ze hebben de renners ongeveer een uur gestoord en uiteindelijk bedankten ze ons. Ze hebben de reden van het bezoek niet verteld, maar dat zullen we later vandaag wel horen via onze advocaten.”

De ploeg bevestigt ook dat renners en stafleden gecontroleerd werden door de politie, naar verluidt vijftig man sterk. Er zijn geen arrestaties verricht. Movistar zat in hetzelfde hotel, maar was geen onderdeel van het onderzoek. Bahrain Victorious won deze Tour de France al twee etappes met Matej Mohoric en Dylan Teuns. Daarnaast heeft het team met Wout Poels de drager van de bergtrui in de gelederen.

Beschuldigingen

Vorige maand verweerde Milan Eržen zich nog tegen anonieme dopingbeschuldigingen die gedaan werden in de Franse krant Le Parisien: “Ik weet niet wat voor beschuldigingen er precies worden geuit. We zetten het werk van Rod Ellingworth door en ik ben 110% zeker dat we volgens de regels werken. Ik hoef niemand iets uit te leggen.” (Donderdag 15 juli, 10.30 uur)

Update 11.40 uur – Officiële reactie Bahrain Victorious

Bahrain Victorious heeft een statement gereageerd op het onderzoek van de Franse politie in het hotel van de ploeg in Pau. “Het onderzoek bestond onder meer uit het bezoeken van slaapkamers van renners”, staat in de reactie. Ook was de ploeg niet op de hoogte van de inval.

Technisch directeur Vladimir Miholjević zegt het volgende daarover. “Na etappe 17 werden we opgewacht door diverse politieagenten. We kregen geen bevel om door te lezen, maar het team voldeed wel aan alle verzoeken. We streven als ploeg naar het hoogste niveau van professionaliteit en het naleven van alle wettelijke vereisten. We zullen altijd op een professionele manier samenwerken”, zegt hij.

De ploeg is wel gestoord door de inval. “De inval heeft invloed gehad op het herstel van onze renners en de planning van het avondeten”, aldus Miholjević. (Donderdag 15 juli, 11.40 uur)

Update 12.20 uur – Parket Marseille leidt onderzoek

Uit informatie van de Franse krant Sud Ouest blijkt dat de politie-operatie is uitgevoerd door het parket van Marseille en het OCLAESP, een Franse eenheid die strijdt tegen misdrijven tegen de volksgezondheid en het milieu. Diezelfde eenheid deed vorig jaar tijdens de Tour ook een huiszoeking bij Arkéa-Samsic. Daarover is later niets meer naar buiten gekomen.