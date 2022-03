Titelverdediger Maximilian Schachmann geeft op in Parijs-Nice

Naast Ben O’Connor, gaat ook Maximilian Schachmann niet meer van start in de vierde etappe van Parijs-Nice. De winnaar van vorig jaar voelde zich na de rit van gisteren niet fit en heeft besloten vandaag niet meer op te stappen. Dat laat zijn ploeg BORA-hansgrohe weten via sociale media.

“Maximilian Schachmann zal niet starten in de etappe van Parijs-Nice van vandaag”, laat BORA-hansgrohe voorafgaande aan de individuele tijdrit weten. “Omdat hij zich niet lekker voelde na de etappe van gisteren, hebben de renner en het medische team besloten om de wedstrijd te verlaten en de focus te verleggen naar het herstel en de volgende doelen.”

Schachmann wist Parijs-Nice zowel in 2020 als 2021 te winnen. Door zijn opgave moet hij een kruis maken over een eventuele hattrick, al stond de Duitser al op meer dan twee minuten achterstand van klassementsleider Christophe Laporte.

🇫🇷 #ParisNice @MaxSchachmann will not be at the start of todays stage @ParisNice

Due to feeling unwell after the stage yesterday the rider and the medical team decided to abandon the race and focus on recovery and the next objectives. 💪🏼

— BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) March 9, 2022