Ben O’Connor stapt uit Parijs-Nice met griepverschijnselen

Ben O’Connor gaat niet van start in de tijdrit van Parijs-Nice. Op dag vier van de Koers naar de Zon geeft de Australiër er de brui aan, omdat hij griepverschijnselen heeft. Dat laat zijn ploeg AG2R Citroën weten via sociale media.

“Ben O’Connor is koortsig en zijn conditie laat het niet toe om zo’n veeleisende wedstrijd als Parijs-Nice voort te zetten”, begint het bericht van het team. “In gesprek met de renner en ploegdokter Fabrice Descombes, hebben we besloten hem terug te trekken uit de race.”

“Het is natuurlijk een klap, omdat Ben sinds het begin van de wedstrijd een goede vorm liet zien en hij concrete ambities had voor het klassement”, vervolgt de mededeling over O’Connor, die elfde stond in het klassement. “Met Aurélien Paret-Peintre en Clément Champoussin hebben we alsnog de renners tot onze beschikking om mee te spelen in Parijs-Nice.”