Tim Wellens verliest derde plaats na ongeoorloofde sprint: “Niet bewust”

Tim Wellens kwam in de Brabantse Pijl als derde over de finish, maar de jury heeft hem gestraft wegens een gevaarlijke manoeuvre in de sprint. De kopman van Lotto Soudal werd gedeclasseerd en teruggezet naar de negende plaats in de uitslag.

Wellens streed met een elitegroepje om de tweede plaats in de Vlaamse semi-klassieker, achter de solerende Magnus Sheffield. In de sprint om de andere podiumplaatsen week de Belgische heuvelrenner echter veel af van zijn lijn. Hij stuurde helemaal naar de linkerkant van de weg en hinderde daarbij Benoît Cosnefroy en ook Remco Evenepoel, die zijn benen stil moest houden en kansloos was voor een podiumplaats.

Cosnefroy kon wel blijven sprinten en werd tweede, voor Wellens. Maar niet lang na de finish werd bekend dat niet Wellens, maar Warren Barguil die derde plaats mocht innemen. Wellens was namelijk teruggezet in de uitslag, namelijk naar de negende plaats. Dat was de ‘laatste plaats’ van diezelfde groep, ook al waren er tijdverschillen.

Kostbare UCI-punten

Niet alleen mist Wellens een mooie podiumplaats, ook kost het zijn ploeg Lotto Soudal veel belangrijke UCI-punten. Het Belgische team verkeert in degradatiezorgen en kan alle punten goed gebruiken. Een derde plek in de Brabantse Pijl had Lotto Soudal 125 punten opgeleverd, maar nu krijgt Wellens slechts 40 punten.

En dan kan de UCI hem ook nog strafpunten geven op de UCI-ranking vanwege de ongeoorloofde beweging in de sprint. Hoeveel dat er zijn, is niet bekend.

‘Niet bewust’

“Ik wil Magnus Sheffield feliciteren, want hij was echt een van de sterksten vandaag”, vertelt Wellens in een eerste reactie. Ook gaat hij in op de sprint. “We begonnen op een lage snelheid en ik ging mijn sprint aan door naar links te gaan. Op dat moment was ik mij niet bewust van die beweging, maar blijkbaar was het te veel. Het is nooit leuk om teruggezet te worden, maar het was zeker niet een bewuste move. Het belangrijkste van vandaag is dat ik mij erg goed voelde.”