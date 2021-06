Tim Merlier na tweede plek: “Soms hangt het van details af”

Tim Merlier moest vandaag in de slotrit van de Baloise Belgium Tour nipt zijn meerdere erkennen in Mark Cavendish. Waar de sprinter van Alpecin-Fenix vorige week tijdens de Elfstedenronde de Brit nog nipt klopte, waren vandaag in Beringen de rollen omgedraaid.

In een hectische slotkilometer moest Merlier van ver komen. “We zaten iets te ver, maar ik weet dat ik op mijn ploeggenoten kan rekenen. Jonas Rickaert nam 2,5 kilometer voor het einde de verkeerde kant van de rotonde. Dus ik moest even wachten tot hij kwam”, kijkt Merlier terug.

In de finale kwam Merlier nog dichtbij de overwinning. “Oscar Riesebeek en Dries De Bondt waren vervolgens daar om mij te brengen. In de laatste 600-700 meter viel er een gat, maar Jonas kwam toen op het ideale moment. Ik pikte aan en dacht dat ik hem ging pakken. Maar er kwam een renner van Lotto Soudal van rechts. Er volgde een kleine hapering en ik verloor mijn snelheid. Dat is jammer.”

Een week voor het BK is zijn vorm naar eigen zeggen in orde. “Mijn conditie is goed. Ik kwam hier eigenlijk om mijn conditie te onderhouden, maar nadat Jasper viel moest ik ineens vroeger aan de bak dan voorzien. Gisteren tijdens de Ardenetappe overleef ik nog bijna. Vandaag win ik dan niet. Het zat er wel in, maar het hangt soms van details af. Maar op zich ben ik klaar voor het BK volgende week.”

Slotfase etappe 5: