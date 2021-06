Mark Cavendish wint slotrit, Remco Evenepoel eindwinnaar Baloise Belgium Tour

Mark Cavendish heeft de slotrit in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Zijn eerste succes in deze rittenkoers. Hij haalde het in de straten van Beringen in een massasprint van Tim Merlier en Pascal Ackermann. De eindzege van Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step) kwam op de biljartvlakke omloop nooit in gevaar.

Er werd in het eerste koersuur maar liefst 49 kilometer afgelegd. Het duurde dan ook even voor de vlucht van de dag werd gevormd. Piotr Havik en Jordy Bouts (Beat-Cycling), veldrijder Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal), Cyril Lemoine (B&B Hotels p/b KTM) en Corné Van Kessel (Intermarché-Wanty-Gobert) kregen op het biljartvlakke parcours echter nooit écht veel vrijheid. De maximale voorsprong bedroeg twee en een halve minuut.

In het peloton zetten zowel Lotto Soudal (voor Ewan), Alpecin-Fenix (voor Merlier), BORA hansgrohe (voor Ackerman) en Deceuninck-Quick-Step (voor Cavendish) een mannetje in om de voorsprong binnen te perken te houden. Later deed ook Jumbo-Visma dat. In de laatste van de drie plaatselijke rondes in en om Beringen werd het vijftal teruggepakt, waarna het peloton zich opmaakte voor de derde massasprint van deze Baloise Belgium Tour.

🎥 Bunch sprint in Beringen. Cavendish beats Merlier and Ackermann!#BaloiseBelgiumTour pic.twitter.com/HPOmUtelcR — Baloise Belgium Tour (@belgium_tour) June 13, 2021

Daarin waren alle ogen uiteraard gericht op Caleb Ewan, maar die werd licht gehinderd in de chaotische slotkilometer. Daardoor werd het een duel tussen Mark Cavendish op links en Tim Merlier, die helemaal aan de andere kant van de weg spurtte. Cav haalde het met meer dan een halve fiets. Pascal Ackermann werd derde. Voor Cav was het zijn vijfde van het seizoen, met voorsprong zijn mooiste.

De tweede eindzege op rij van Remco Evenepoel kwam logischerwijze niet meer in gevaar. Evenepoel legde de basis voor zijn eindzege al in de openingsrit en verdedigde zijn leiderstrui vervolgens met succes. Zijn ploegmaat Yves Lampaert eindigt als tweede op iets meer dan drie kwart minuut, terwijl Gianni Marchand als derde mee op het podium mag. Een mooi succesje voor het continentale Tarteletto-Isorex.