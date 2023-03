Tiesj Benoot relativeert mindere dag in Tirreno-Adriatico: “Last van mijn rug”

Tiesj Benoot reed vrijdag als 38ste over de streep in de vijfde rit van Tirreno-Adriatico. De Belg zakte daardoor helemaal weg in het algemeen klassement. “Primoz Roglic is nu de leider en we zullen zijn leiderstrui verdedigen”, aldus de Vlaamse renner van Jumbo-Visma.

Benoot wilde zichzelf testen in Tirreno-Adriatico door te kijken waar hij kon uitkomen in het algemeen klassement. Na de rit van vrijdag lijkt een goed klassement echter niet meer mogelijk. “Ik had niet mijn beste dag, maar ik ben natuurlijk wel blij voor Primoz. We weten allemaal dat Primoz de meeste punch heeft bergop, maar je moet er nog in slagen om de klus te klaren. Petje af”, vertelde Benoot aan DH.net.

“Persoonlijk had ik beter verwacht. Ik was niet op mijn best. Het was niet slecht, maar ook niet geweldig. Ik had last van mijn rug, wat begrijpelijk is”, relativeerde de Belg. “Ik heb lange tijd geen koersen gereden en het is de eerste keer dit seizoen dat we meerdere dagen achter elkaar hebben gereden. Het is dus niets bijzonders. Ik zal me laten behandelen; na een goede massage zal het beter zijn.”