Primoz Roglic slaat dubbelslag op ingekorte slotklim in Tirreno-Adriatico

Primoz Roglic heeft de vijfde etappe van Tirreno-Adriatico gewonnen. De renner van Jumbo-Visma was de beste op de lastige slotklim, die was ingekort door de harde wind. Giulio Ciccone en Tar Geoghegan Hart mochten mee op het podium. Roglic is dankzij zijn overwinning ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De slechte weersomstandigheden in Europa gooiden ook in Tirreno-Adriatico roet in het eten. In tegenstelling tot Parijs-Nice, kon er wel gereden worden in Italië. Dat de vijfde etappe moest ingekort worden, was echter onvermijdbaar. Door de aanpassing moesten de renners de slotklim, naar Sassotetto, niet tot de top beklimmen. De finish lag 2,4 kilometer lager.

Slotklim koninginnenrit Tirreno-Adriatico ingekort wegens harde wind Lees meer:

Weinig ruimte voor sterke kopgroep

Onderweg reed er een sterke vroege vlucht weg. Davide Ballerini (Soudal Quick-Step), Zdenek Stybar (Jayco AlUla), Anthony Perez (Cofidis), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Florian Stork (Team DSM) en Simon Guglielmi (Arkéa Samsic) zorgden voor een zeskoppige kopgroep. In de heuvelachtige rit konden de renners niet al te ver wegrijden.

Toen in de laatste 50 kilometer INEOS Grenadiers zich op kop zette, smolt de voorsprong van de vluchters als sneeuw voor de zon. Uiteindelijk werden de laatste overgebleven aanvallers, Ballerini, Stork en Perez, gegrepen op goed 30 kilometer van de streep.

Wind speelt een rol

In de afdaling naar de slotklim begon de wind flink op te spelen. Een aantal renners moesten flink in de remmen of moesten alle zeilen bijzetten om niet tegen de grond te gaan. De wind zou zeker niet minder hard worden, want enkele voorspellingen verwachtten rukwinden tot 60km/u in de laatste kilometers. De klim naar Sassotetto was 10,7 kilometer lang en kende een gemiddeld stijgingspercentage van 7,3%.

Caruso opent de debatten

Movistar had klaarblijkelijk vertrouwen in Enric Mas. De Spaanse ploeg bepaalde namelijk de kilometers voor de slotklim het tempo. Wout van Aert had al even voor de laatste beklimming het peloton laten lopen. Mathieu van der Poel reed wel nog in het peloton tijdens de eerste kilometers bergop. Door de stevige tegenwind gebeurde er zo goed als niks in die eerste kilometers.

Op een kleine zes kilometer van de streep was het zover. Davide Formolo zette zich op kop en gooide het tempo meteen flink de lucht in. Meerdere renners, waaronder Van der Poel en Julian Alaphilippe, moesten al snel lossen. Niet lang daarna durfde Damiano Caruso het als eerste aan, aanvallen ondanks de intense wind. De Italiaan van Bahrain Victorious sloeg een mooi gaatje, al wad dat vooral een gevolg van gebrek aan initiatief in het peloton.

Mas dicht het gat

Bij het ingaan van de laatste twee kilometer had de Italiaan een kleine 20 seconden voorsprong. Het was wachten op een poging van een klassementsman, want geen enkele ploeg zette zich op kop in de achtervolging. Mas was de renner die uiteindelijk dan toch initiatief nam. De Spanjaard reed het gat naar Caruso in no time dicht.

Een grote groep kon daardoor sprinten om de zege in de laatste honderden meters. Wilco Kelderman trok de sprint aan voor zijn Sloveense ploegmaat Primoz Roglic, die op het perfecte moment aan zijn sprint begon. Roglic won op die manier de vijfde rit op sterke wijze. Giulio Ciccone en Tao Geoghegan Hart werden tweede en derde. Roglic is dankzij zijn overwinning ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.