Thomas was ‘in shock’ na bericht van Evenepoel: “Ik dacht eerst aan een grap”

Geraint Thomas gaat na negen etappes aan de leiding in het algemeen klassement van de Giro d’Italia. De roze trui hing eigenlijk om de schouders van Remco Evenepoel, maar de Belg is positief getest op COVID-19 en stapt daarom uit de koers. “Ik was echt in shock. Ik kreeg een berichtje van Remco en dacht eerst aan een grap”, zei Thomas tijdens een persconferentie van zijn team op de eerste rustdag.

Evenepoel verdedigde in het klassement een voorsprong van 45 seconden op Geraint Thomas en 47 seconden op Primož Roglič, maar nu is de Brit de nieuwe leider. “Ik kreeg voordat het nieuws naar buiten kwam een berichtje van Remco. Hij stuurde me dat hij positief is en moest opgeven. Ik dacht eerst nog aan een grap, zeker na dat gedoe met Primož Roglič, maar het bleek echt zo te zijn. Remco wenste me verder nog veel succes. Ik wens hem ook het beste. Ik hoop dat hij snel weer op de fiets zit.”

“Ik keek echt uit naar de strijd met Remco”

“Dit is wel zeer teleurstellend. Niet alleen voor Remco en zijn ploeg, maar ook voor de koers. En ook voor mezelf, ook al klinkt dat misschien gek. Ik keek echt uit naar een mooie strijd voor het klassement. Ik dacht gisteren nog dat ik minuten zou moeten goedmaken in de derde week. Ik had niet verwacht dat ik al op de eerste rustdag leider zou zijn. We hoeven nu niet meer te jagen, maar we zijn niet van plan om anders te gaan koersen.”

Thomas begint nu geheel onverwacht als leider aan de tweede week. De mede-kopman van INEOS Grenadiers baalt van het uitvallen van zijn grote concurrent Evenepoel, maar zal de roze trui wel met trots dragen. “Het is een eer om leider te zijn, al is dit niet de manier waarop je zoiets wil. Maar zo loopt het nu eenmaal. Ik zal de maglia rosa met trots verdedigen. Of ik nu de favoriet ben voor de eindzege? Dat laat ik over aan de goksites”, reageert hij op zijn kenmerkende droge wijze.

Wisselwerking met Hart

De Tourwinnaar van 2018 hoopt over goed twee weken als eindwinnaar op het podium te staan in Rome, maar is – ondanks zijn nieuwe status als rozetruidrager – nog niet de uitgesproken kopman van INEOS Grenadiers. Zijn ploegmaat Tao Geoghegan Hart is de voorlopige nummer drie in het klassement, op slechts vijf seconden van Thomas, en doet dus ook nog altijd volop mee om de eindoverwinning.

Thomas verwacht geen interne problemen: de twee Britten leven op zeer goede voet. “Ik heb nu wel de roze trui, maar Roglič staat nog erg dicht in het klassement. En er is niet alleen Roglič: alle andere renners in de top-10 zijn gevaarlijk. De koers ligt nog helemaal open, maar we staan er geweldig voor. We hebben, met ook nog Sivakov, Arensman en De Plus, meerdere kaarten om mee te spelen. Dat kan nog zeer goed van pas komen.”

“Tao en ik staan op gelijke voet. Als straks blijkt dat hij sterker is, zal ik met plezier voor hem werken. Het gaat uiteindelijk om het ploegbelang. Ik weet zeker dat Tao hetzelfde zal doen voor mij. We hebben geen angst voor bepaalde renners, maar ik heb natuurlijk zeer veel respect voor Roglič. Hij is zeker een gevaar, maar nogmaals, dat zijn ook de andere renners in de voorlopige top-10. De Giro d’Italia moet eigenlijk nog beginnen. Er komen nog minstens vijf zware bergetappes aan.”

Over coronamaatregelen

Thomas had het tot slot nog over de aangescherpte coronamaatregelen. Organisator RCS Sports heeft inmiddels aangekondigd dat de coronamaatregelen, na meerdere positieve gevallen, aangescherpt zullen worden. “We gaan nu gewoon weer terug naar de jaren 2020 en 2021. Het is een goede beslissing, maar het is misschien wel iets te laat. Sommige renners die nu nog niet positief zijn, zijn wellicht al in contact gekomen met het virus. Ik hoop dat we het allemaal kunnen vermijden.”

