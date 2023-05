Giro 2023: Organisatie scherpt coronamaatregelen aan na meerdere positieve tests

Rozetruidrager Remco Evenepoel verliet zondagavond de Giro d’Italia met corona. De Belg was daarmee niet de eerste die opgaf vanwege het virus: onder meer Filippo Ganna en Rigoberto Urán waren na een positieve coronatest ook al uit de wedstrijd gestapt. Mauro Vegni, de koersdirecteur, heeft in La Gazetto dello Sport aangekondigd dat de coronamaatregelen aangescherpt zullen worden.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hief eerder de noodtoestand op omtrent corona: het virus zorgt volgens de organisatie niet meer voor een gezondheidscrisis. Voor Vegni was dat een reden om geen protocol in te stellen voor de Giro. “Dat betekent dat elke ploeg, als men dat wil, kan testen”, legt Vegni uit.

“Het team kan dan beslissen om zijn positieve renner uit koers te halen of niet. De voorbije dagen hebben we gevallen gehad. Er zijn misschien nog gevallen geweest die niet werden bekendgemaakt. Daar steek ik mijn hand niet voor in het vuur.”

Mondmaskerplicht

De organisatie zal nu enkele beperkingen opnieuw invoeren. “Dat gaat onder meer over de mondmaskerplicht in de zone waarin men in contact komt met de renners, bij de start en bij de finish. Er wordt geen beperking opgelegd aan het werk dat gedaan kan worden, maar wie met de renners praat, moet een mondkapje dragen. Of we dat sneller hadden moeten doen? Misschien wel, ja.”

Het gaat om een mondmaskerplicht bij de teambussen in de start- en finishzone, op en rond het podium, in de mixed zone, persruimte, anti-dopingruimte en de zone bij de finishstreep.