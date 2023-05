Opvallend gerucht over Roglic: “Hij vertelde me gisteren dat hij corona had”

Primoz Roglic deed zaterdag goede zaken in de Giro d’Italia door tijd te pakken op Remco Evenepoel. De afgelopen dagen ging nochtans een opvallende gerucht over de Sloveen: hij zou positief hebben getest op corona. Geraint Thomas onthulde na afloop van de achtste rit, tijdens zijn cooling down, dat Roglic zelf tegen hem heeft gezegd besmet te zijn met het virus.

“Niet slecht voor iemand met corona”, zei Thomas over het optreden van Roglic tegen onder meer Cyclingnews. De Brit was even daarvoor – samen met zijn ploeggenoot Tao Geoghegan Hart – als enige klassementsrenner bij Roglic kunnen blijven. “Hij vertelde me gisteren dat hij corona had. Ik antwoordde: ‘’Blijf dan maar bij me vandaan.’”

Thomas kon niet zeggen of Roglic opmerking serieus was of niet. “Hij zegt altijd dat hij slechte benen heeft”, aldus de routinier van INEOS Grenadiers, die daarna een Roglic-imitatie uit de mouw schudde. “’Ah, the race is hard, eh. This too hard, eh, I go home.’ En dat doet hij dan tien minuten lang. Misschien is het bij hem zo dat hij mentale spelletjes speelt. Almeida zei ook tegen me dat hij slechte benen had. Ik denk dan: als dat echt zo is, waarom vertel je het me dan? Ik zou het hem niet vertellen.”

Addy Engels, ploegleider bij Jumbo-Visma, had voor de start al tegen Cyclingnews gezegd dat er niets aan de hand is met Roglic. Zijn collega Marc Reef vulde na afloop van de rit aan: “Ik denk dat het peloton het hier al een tijdje over heeft. Ik denk dat Koen Bouwman misschien vier, vijf dagen geleden in de ploegbus kwam en zei dat er een gerucht ging dat Primoz covid heeft. Het is best grappig. Ik denk ook: als iedereen dat wil geloven, dan moeten ze dat doen.”

