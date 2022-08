Thijs en Toon Aerts vertrekken naar Intermarché-Wanty-Gobert

Hoewel het hartje zomer is en de transfermarkt voor het wegwielrennen net open is, staan ook de crossteams niet stil. Eerder deze week werd al bekend dat Laurens Sweeck op 1 januari verkast van Bingoal-Pauwels Sauzen naar de Crelan-ploeg van de broers Roodhooft. Thijs en Toon Aerts – die buiten competitie staat – verlaten dan weer Baloise Trek Lions voor Tormans CX.

De broers Aerts zullen vermoedelijk instromen in de nieuw op te zetten continentale opleidingsploeg van Intermarché-Wanty-Gobert, dat waarschijnlijk zal opereren onder de naam van Tormans. Er kleeft echter wel een ‘maar’ aan de transfer van Toon Aerts. Hij is nog altijd in afwachting van zijn afhandeling van de dopingzaak waarin hij verwikkeld is. De deal met Tormans en Intermarché-Wanty-Gobert vindt alleen doorgang als de UCI de Belg vrijspreekt. Dat is tot op heden nog altijd niet gebeurd.

Crelan als nieuwe speler

De afgelopen seizoenen crossten Quinten Hermans, Corné van Kessel, Joran Wyseure en Emiel Verstrynge voor Tormans CX. Na een heuse transfersoap en flirt met Patrick Lefevere, speelde investeerder Jan Tormans drie van zijn vier renners kwijt: Wyseure en Verstrynge komen inmiddels uit voor de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck en Quinten Hermans stapt per 1 januari 2023 over naar de WorldTour-tak van die ploeg. Corné van Kessel zou op zoek mogen naar een nieuwe werkgever.

Wyseure en Verstrynge zullen komende winter overigens de kleuren van Crelan verdedigen, net zoals dus Laurens Sweeck. Hermans zal gelijk aan Niels Vandeputte, David en Mathieu van der Poel in het veld uitkomen voor Alpecin-Deceuninck. Dat geldt eveneens voor Gianni Vermeersch en tot 1 januari voor Tim Merlier. Die laatste stapt daarna over naar Soudal-Quick-Step. Om het cirkeltje weer volledig te maken: bij Baloise-Trek blijven ze rekenen op Lars van der Haar, Thibau Nys en Pim Ronhaar.