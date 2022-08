Laurens Sweeck gaat in zee met Crelan, nieuw sterk blok in het veld

Het veldritlandschap lijkt zich volgend seizoen opnieuw wat meer te verspreiden. Volgens onze bronnen gaat Laurens Sweeck (28) straks in zee met Crelan. De Belgische bank en verzekeraar verhoogt haar budget in het veldrijden om zo ook bij de mannen een meer competitief team op de been te brengen.

Crelan is al jarenlang een trouwe partner in het wielrennen en het veldrijden. Onder meer Sven Nys reed zijn laatste jaren als crosser in het Crelan-shirt, vervolgens koppelde de bank haar wagonnetje aan Wout van Aert. De voorbije seizoen zagen we Crelan – met IKO als co-sponsor – echter als belangrijkste partner op de trui van meervoudig Belgisch- en wereldkampioene Sanne Cant. Nu zou het budget opnieuw worden opgetrokken om het bescheiden mannenteam meer body en uitstraling te geven.

En in die plannen lijkt de naam van Laurens Sweeck te passen. Dat bevestigden meerdere bronnen aan WielerFlits. Sweeck is einde contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal en beide partijen gaven eerder al te kennen hun overeenkomst niet te verlengen. Of Sweeck zijn contract bij Jurgen Mettepenningnen – dat loopt tot eind december 2022 – helemaal uit doet of alsnog vroeger de overstap maakt naar Crelan, is naar verluidt nog niet beslist.

Met Wyseure en Verstrynge

Feit is dat het veldrijden er op die manier wel een extra blok bij krijgt. Oorspronkelijk doel was het viertal Quinten Hermans, Corné Van Kessel, Joran Wyseure en Emiel Verstrynge daar te huisvesten, maar toen dit plan spaak liep en Hermans achteraf voor Alpecin-Deceuninck koos, kwam Sweeck in zicht als vervanger voor de Limburger, samen met de youngsters Wyseure en Verstrynge. Sanne Cant krijgt op haar beurt Marion Norbert Riberolle aan haar zijde aan de vrouwenkant van de ploeg.

Sweeck kent trouwens het huis. Van 2014 tot in het voorjaar van 2018 kwam hij al uit voor respectievelijk Kwadro-Stannah, Corendon-Stannah, ERA-Murprotec en ERA-Circus.