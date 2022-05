Toon Aerts traint op Mallorca in afwachting van verdict UCI over afwijkende dopingtest

Veldrijder Toon Aerts is gisteren afgereisd naar Mallorca voor een individuele stage. Aerts testte op 19 januari positief bij een dopingcontrole buiten competitie en wacht nog steeds op een definitief verdict van de UCI. Hij is wel hoopvol dat hij snel opnieuw mag koersen.

Voorlopig wil de ploeg, noch de entourage van Toon Aerts communiceren over de zaak. Maar we weten wel dat – na lang wachten – ook in het B-staal afwijkende waarden zijn vastgesteld, een zogenaamd AAF (Adverse Analytical Finding).

Intussen diende de renner van Baloise-Trek zijn dossier ter verdediging in, met onder meer haaranalyses en andere bewijzen waaruit moet blijken dat het gevonden product (Letrozol) in zeer minieme hoeveelheden in zijn lichaam is beland. Het dossier werd ingediend op 26 april en wordt behandeld door de UCI.

Die UCI zal bepalen of de zaak al dan niet wordt doorgestuurd naar het Anti-doping Tribunaal. Dat de zaak zo lang aansleept, zou er kunnen op wijzen dat ook de Intenationale WielerUnie eraan twijfelt dat het product bewust is ingenomen.

Vanuit de entourage van de renner is beslist voorlopig geen commentaar te geven en het verdict van de UCI af te wachten. Maar tijdens de live-uitzending van de Antwerp Port Epic liet teammanager Sven Nys wel voorzichtig in zijn kaarten kijken. “Het huiswerk is klaar, er is een heel team opgesteld om Toon te ondersteunen. Het is nu wachten hoe en wanneer de UCI zal reageren en dan kunnen we de volgende stap zetten.”