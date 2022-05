‘Veldritproject Tormans en Quick-Step-Alpha Vinyl komt er toch niet’

De veldritploeg die werd aangekondigd door Jan Tormans en Quick-Step-Alpha Vinyl lijkt er dan toch niet te komen. Het Nieuwsblad meldt dat er een einde komt aan de samenwerking omdat Tormans Group financieel niet genoeg in het laatje zou brengen.

Afgelopen winter werd het nieuws naar buiten gebracht over de deal. De veldritploeg van Tormans zou vertrekken bij Intermarché-Wanty-Gobert en zich aansluiten bij het Quick-Step-Alpha Vinyl van Patrick Lefevere. Enkele crossers van Tormans-Circus CX, waaronder kopman Quinten Hermans, waren echter niet enthousiast. Daarnaast zijn inmiddels U23-wereldkampioen Joran Wyseure en Emiel Verstrynge vertrokken naar Alpecin-Fenix.

In februari was Jan Tormans, de sponsor van het Tormans CX-team, nog overtuigd dat het project met Lefevere zou slagen. Ook als een topper als Quinten Hermans niet mee zou gaan. “Dan nog gaat ons project gewoon door. Dat zou wel bijzonder jammer zijn, omdat ik die familie graag zou samenhouden. En ik ga er vanuit dat dat gaat lukken. Maar ook zonder hen, doen we verder. Er zijn crossers genoeg op deze wereld”, vertelde hij ons.

Gesprekken met Intermarché-Wanty-Gobert

Nu het project van Tormans CX en Quick-Step in de soep loopt, zou Jan Tormans volgens Het Nieuwsblad graag verder willen met Intermarché-Wanty-Gobert. De huidige samenwerking van beide partijen loopt nog tot eind 2022. De kans bestaat dat Tormans dan als sponsor aangesloten blijft bij het veldritteam van Bart Wellens, want Intermarché-Wanty-Gobert was van plan om in 2023 te blijven crossen. Ook als Tormans zou vertrekken.