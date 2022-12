Thijs Aerts tekent bij veldritteam Intermarché-Circus-Wanty

Over een opvallende timing gesproken. Op de dag dat Toon Aerts met slecht nieuws komt over zijn dopingzaak, tekent zijn broer Thijs Aerts een contract bij de veldritploeg van Intermarché-Circus-Wanty.

Thijs Aerts kwam de voorbije jaren uit voor Baloise Trek Lions, maar het was al langer duidelijk dat de 26-jarige Belg zou verkassen naar Tormans CX, de veldritkern van Intermarché-Circus-Wanty. Zijn broer Toon Aerts zou eveneens de stap maken naar Tormans CX, maar de crosser heeft inmiddels te horen gekregen dat de UCI hem voor twee jaar wil schorsen wegens zijn positieve test op het verboden product Letrozole Metabolite.

Thijs Aerts zal in het nieuwe jaar wel gewoon uitkomen voor Tormans CX. Op de weg kan de renner dan weer zijn wedstrijden afwerken als lid van de gloednieuwe continentale opleidingsploeg van Intermarché-Circus-Wanty. “Na bijna tien jaar bij het hetzelfde team kijk ik met een gezonde spanning uit naar deze nieuwe uitdaging bij de structuur van Intermarché-Circus-Wanty, die hopelijk even lang mag duren!”, laat Aerts weten in een perscommuniqué.

“Het wordt voor mij wellicht een grote en interessante stap naar deze internationale en grote structuur, met een WorldTeam, continentaal team en een veldritploeg. Tijdens de verschillende meetings die ik met de omkadering heb gehad, leerde ik over de gedeelde expertise tussen de verschillende teams. Ik hoop van de professionele manier van werken gebruik te maken om te groeien als renner. Ook mijn vernieuwd wegprogramma met het Development Team zal voor een nieuwe impuls zorgen.”

Zoektocht naar nieuwe (naam)sponsor

Aerts maakt vanaf 1 januari 2023 deel uit van de jonge veldritkern, bestaande uit Kevin Kuhn, Arne Baers, Jelle Vermoote, Lauren Molengraaf en Marie Schreiber. De veldritploeg zal volgend jaar overigens niet meer door het leven gaan als Tormans CX. Tormans Group en de directie van Continuum Sports Belgium, de overkoepelende entiteit van de drie verschillende teams, hebben namelijk besloten om de samenwerking stop te zetten.

De zoektocht naar een nieuwe naamsponsor voor het seizoen 2023-2024 is inmiddels al ingezet. “Het is onze wil om in het veldrijden te blijven investeren, maar omdat we niet meer dezelfde filosofie en visie als Jan Tormans deelden, zullen we ons avontuur in het veld met nieuwe partners verderzetten. Vooraleer op zoek te gaan naar een nieuwe naampartner voor 2023-2024, wil ik Jan Tormans uitdrukkelijk bedanken voor zijn enthousiasme en bijdrage aan onze structuur de voorbije drie jaar”, aldus Jean-François Bourlart, de CEO van Continuum Sports.