UCI wil Toon Aerts voor twee jaar schorsen: “Een veel te zware straf”

Veldrijder Toon Aerts heeft slecht nieuws gekregen over zijn dopingzaak. De UCI heeft hem een voorstel gedaan van 2 jaar schorsing. De crosser testte op 19 januari bij een dopingcontrole buiten competitie positief op het verboden Letrozole Metabolite. “Het was een hel om dit aan mijn ouders, vriendin, broer en iedereen te vertellen”, liet een emotionele Aerts weten op een persconferentie.

De 29-jarige Aerts gaf deze ochtend op een persconferentie in Merksplas een nieuwe update in zijn zaak, en de crosser had slecht nieuws. De voormalig Europese kampioen in het veld zal, als het aan de UCI ligt, voor twee jaar worden geschorst wegens zijn positieve test op Letrozole Metabolite. Dit is een product dat kan worden gebruikt om het testosteronniveau te verhogen en negatieve effecten van anabolengebruik kan maskeren.

Sinds zijn positieve test kwam Aerts niet meer in actie. Volgens de verdediging van de veldrijder is de hoeveelheid gevonden Letrozole zodanig klein, dat er geen sprake is van bewust dopinggebruik. Dit was de belangrijkste conclusie na een haartest. Toen niet veel later ook een vervuild voedingssupplement werd gevonden, kon de verdediging haar conclusies trekken en optekenen in een rapport, dat werd ingeleverd bij de betrokken instanties.

De UCI gaat echter niet mee in het verhaal van Aerts, die een schorsingsvoorstel kreeg van twee jaar. “We moeten een bericht de wereld uitsturen dat we eigenlijk niet willen”, begon een emotionele Aerts zijn relaas op de persconferentie. “Helaas heb ik een brief gekregen die niemand wil krijgen. De UCI doet ons een voorstel van twee jaar schorsing, waardoor ik niet meer zal kunnen rijden dit seizoen. Dit is een veel te zware straf voor iemand die recht in zijn schoenen staat.”

In beroep

“Van het bewuste product had ik ook nog nooit gehoord. Tot vandaag heb ik nog altijd mijn haar niet laten knippen. We zijn met mijn team op zoek gegaan naar waar dit is misgelopen en we hebben verschillende dingen aangereikt bij de UCI. Maar zij oordelen dat ik toch voor twee jaar geschorst moet worden. Het was een hel om dit aan mijn ouders, vriendin, broer en iedereen te vertellen. Maar ze zijn me blijven steunen en dat doet heel veel deugd.”

Aerts blijft echter strijdvaardig en ziet nog altijd een toekomst als crosser. “Ik zal er alles aan blijven doen om mijn onschuld te bewijzen. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn plek in het veldrijden weer zal innemen. Ik zit met heel veel onzekerheden, maar één ding staat vast: ten laatste op 16 februari 2024 begint mijn tweede carrière.”

Aerts zal binnenkort juridische stappen ondernemen. Komende maand zal hij zijn verhaal doen hij het antidopingtribunaal van de UCI en het schorsingsvoorstel betwisten.