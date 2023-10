zondag 22 oktober 2023 om 16:30

Thibau Nys ziet kansen in rook opgaan door val: “Nam te veel risico”

Geen derde opeenvolgende zege voor Thibau Nys. In de Superprestige Overijse was hij opnieuw een van de hoofdrolspelers, maar in de slotronde kwam de renner van Baloise Trek Lions ten val. Toch was hij tevreden over zijn cross, liet hij weten in het flashinterview na afloop.

“Ik had mijn koers eigenlijk al gewonnen toen ik terug kwam aansluiten”, aldus Nys, die in de tweede ronde ook al onderuit ging en daardoor ver terugzakte. Vanuit de achterhoede wist hij echter alsnog terug te keren aan het front. “Daar ben ik heel tevreden mee. Ik had ook niet verwacht dat ik vandaag zo goed zou zijn. Ik voelde me tijdens de verkenning echt heel slecht, met die neus die dichtzat en alles.”

“Ik vertrok eigenlijk goed”, kijkt Nys terug op het begin van de cross. “Eli (Iserbyt, red.) trok het op gang en dat was ideaal voor mij. In de tweede ronde bleef ik met mijn pedaal achter een paaltje hangen waardoor ik gekatapulteerd werd. Ik begon als iets van 25ste terug. Ik heb dan iedereen een voor een opgeraapt. Ik vond een perfect tempo en kon weer vooraan aansluiten.”

Te veel risico

“Dan was het even een moment om te herzetten. In de voorlaatste ronde had ik even een moeilijk moment, maar ik wist dat ik, als ik als eerste bij die laatste afdaling naar het water kon komen, kon winnen. Ik wilde eigenlijk één bocht eerder passeren, maar daar hield Eli de deur goed dicht. Dan was het alles op die afdaling. Ik had daar elke ronde de perfecte lijn gekozen. Het was daar echt heel donker in het bos, ik zag niet veel door mijn bril. Ik dacht ‘m ertussen te smijten, en uh… te veel risico.”

Waarover was Nys het meest tevreden? “Over het gevoel. Dat ik de koers had kunnen winnen, is het belangrijkste voor mij. Ik heb mij geamuseerd.”