zondag 22 oktober 2023 om 16:12

Eli Iserbyt boekt eerste seizoenszege in razendspannende Superprestige Overijse

Eli Iserbyt heeft zijn eerste zege van het veldritseizoen binnen. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal bleef na een enerverende slotfase zijn ploeggenoot Michael Vanthourenhout en Lars van der Haar voor. Het leek een strijd te worden tussen Iserbyt en Thibau Nys, maar laatstgenoemde kwam in de laatste ronde ten val.

Thibaut Nys was door zeges in Beringen en Waterloo dé man van de eerste veldritweekenden. Maar kon hij het ook in Overijse, op een parcours met lange beklimmingen en toch wel wat modder? Mannen als Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout en Gerben Kuypers zouden het hem ongetwijfeld zeer moeilijk maken.

De beste start was wel voor Nys, al kwam Iserbyt hem al snel voorbij. De renner van Pauwels Sauzen-Bingoal reed even op kop, waar Lars van der Haar en vervolgens Kevin Kuhn hem afwisselden. Tussen de favorieten ontstonden op dit moment nog geen verschil. Enkel Laurens Sweeck had de slag gemist, terwijl ook Kuypers op een gaatje zat na één ronde. Beiden konden echter terugkeren toen het in het begin van de tweede ronde wat stilviel.

Valpartij Nys

Lang duurde deze fase niet, want al snel gooide Iserbyt een bommetje. Nys zat in zijn spoor, maar kwam ten val. Hij moest nadien ook nog eens de wisselpost in, waardoor hij ver terugviel. De renner van Baloise Trek Lions reed rond positie twintig, op bijna een halve minuut van leider Iserbyt. Deze had na twee van de acht rondes zes seconden voorgift op Kevin Kuhn, de eerste achtervolger. Kort daarachter reed een groepje met Lars van der Haar, Gerben Kuypers, Witse Meeussen, Michael Vanthourenhout en Toon Vandebosch.

Nys was ondertussen bezig aan een inhaalrace. Aan het einde van de derde ronde wist hij, met enkele renners in zijn spoor, de aansluiting te maken met de groep Lars van der Haar. Zij hadden 22 seconden achterstand op Iserbyt. Nys, die meteen de kop nam bij de achtervolgers, begon daar meteen aan te knabbelen. Enkel Kuypers, Vanthourenhout en Van der Haar waren in staat om de ontketende renner van Baloise Trek Lions te volgen.

Aanvalspogingen

Eventjes, althans. Half koers, na vier van de acht rondes, leken Kuypers en Van der Haar het moeilijk te krijgen. Vanthourenhout zorgde voor storingswerk, maar toch kwam Nys korter en korter. De eerste die de aansluiting wist te maken, was echter Van der Haar. Niet veel later volgden ook Nys en Vanthourenhout. Van de vier was Van der Haar in de zesde ronde het meest bedrijvig. Hij deelde verschillende speldenprikken, maar wist niet definitief weg te geraken. Ook versnellingen van Nys en Vanthourenhout leidden voorlopig tot niets.

In de voorlaatste ronde wist Vanthourenhout zich wel los te weken. Het was aan de mannen van Baloise Trek Lions om hem bij te halen, maar Van der Haar leek daar niet in te slagen. Nys maakte de sprong wél: in het begin van de laatste ronde kwam hij bij de koploper. Omdat het daarna stilviel, kon ook Iserbyt nog terugkeren. Laatstgenoemde nam de kop en sloeg een gaatje. Nys kon terugkeren, nam over en… kwam toen ten val.

Winst voor Iserbyt

Hiermee was de strijd beslist. Vanthourenhout kwam nog wel dichtbij zijn ploeggenoot, maar het was Iserbyt die met een kleine voorsprong als eerste over de streep kwam. Achter het duo van Pauwels Sauzen-Bingoal eindigde Van der Haar nog als derde, voor zijn ploeggenoot Thibau Nys. Cameron Mason vervolledigde even later de top vijf.

Superprestige Overijse

Uitslag mannen

1. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) in 1u00m44s

2. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 2s

3. Lars van der Haar (Baloise Trek Lions) op 15s

4. Thibau Nys (Baloise Trek Lions) op 19s

5. Cameron Mason (Cyclocross Reds) op 33s

6. Gerben Kuypers (Circus-ReUz-Technord) op 39s

7. Kevin Kuhn (Circus-ReUz-Technord) op 1m01s

8. Laurens Sweeck (Crelan-Corendon) op 1m06s

9. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal) op 1m10s

10. Niels Vandeputte (Alpecin-Deceuninck) op 1m16s